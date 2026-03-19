가까운 고객만 노린다…당근, 100m 단위 ‘핀셋 광고’ 도입

지역 생활 커뮤니티 당근이 광고주가 지도상에 노출 구역을 직접 그려 설정할 수 있는 '지도에서 범위 그리기' 기능을 전문가모드에 베타 출시했다고 19일 밝혔다.

일반적으로 km단위로 반경을 설정하거나 기존의 동 단위나 반경 설정 방식에서 한 걸음 더 나아가, 광고주가 '그린 만큼' 광고가 집행되는 100m 단위 초정밀 로컬 타겟팅 기술을 구현했다.

이번 기능은 정교한 캠페인 전략 수립이 필요한 마케터와 사장님들을 위한 ‘전문가모드’에 우선 도입됐다. 전문가모드는 2022년 출시 이후 약 2년 만에 광고주 수가 20배가량 성장하며 기업과 브랜드의 필수 로컬 마케팅 솔루션으로 자리 잡았다.

당근 초정밀 광고 (사진=당근)

새로 도입된 '지도에서 범위 그리기'는 광고주가 지도 위에 다각형 모양의 영역을 직접 그려 노출 범위를 확정하는 방식이다. 최소 100㎡부터 최대 30㎢까지 총 10개의 구역을 동시에 설정할 수 있다. 신규 입주 아파트 단지나 특정 대학교 캠퍼스, 학원가 밀집 지역 등 마케팅 목적에 부합하는 특정 지점만 골라내는 '핀셋 타겟팅'이 가능하다.

이는 전단지를 들고 동네를 돌던 소상공인들의 노력을 디지털로 완벽히 구현한 결과다. 가게 근처 100~300m 이내의 실질 도보권 손님을 정교하게 발라낼 수 있어 광고 효율이 극대화된다. 이용자 또한 내 생활권과 밀접한 할인 소식이나 오픈 정보 등을 받아보게 되어, 광고를 스팸이 아닌 유용한 지역 정보로 인식하게 되는 효과가 있다.

관련기사

로컬에 특화된 광고 모델이 연달아 적중하며 당근의 외형 성장도 가속화되고 있다. 실제 당근은 2024년 별도 기준 매출 1891억 원을 달성하며 전년 대비 48% 성장했다.

당근 관계자는 "읍·면·동 단위를 넘어 가게 반경 300m 이내, 걸어서 5분 거리 등 세밀하게 정교화된 광고 플랫폼을 구현해 로컬 마케팅 시장을 선점하고 있다"며 "앞으로도 광고주에게는 효율적인 툴을, 이용자에게는 가치 있는 정보를 제공하며 하이퍼로컬 기반의 새로운 비즈니스 기회를 지속적으로 발굴할 것"이라고 밝혔다.