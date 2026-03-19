로저스 쿠팡 대표, 염태영 의원과 새벽배송 직접 해본다

19일 성남 지역서 동반 체험 예정

유통입력 :2026/03/19 16:24    수정: 2026/03/19 16:47

안희정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

해럴드 로저스 쿠팡 대표가 새벽배송 현장에 직접 나선다. 

최근 염태영 더불어민주당 의원은 19일 밤 성남 지역에서 로저스 대표와 함께 새벽배송 동반 체험이 진행될 예정이라고 밝혔다.

이번 일정은 지난해 말 국회 청문회 발언에서 비롯됐다. 로저스 대표는 12월 30일 쿠팡 관련 청문회에서 “야간노동이 주간 노동보다 힘들다는 증거를 알지 못한다”고 발언했고, 이에 염 의원은 다음 날인 31일 “심야 택배배송을 함께 해보자”고 공개 제안했다. 당시 로저스 대표는 체험 참여에 동의한 바 있다.

해롤드 로저스 쿠팡 신임 대표가 과학기술방송통신위원회 청문회에서 질문에 답변하고 있다. (사진=지디넷코리아)

다만 이후 협의 과정은 순탄치 않았다. 염 의원에 따르면 쿠팡 측은 청문회 이후 체험 계획 자료를 제출하지 않았고, 올해 1월 초에야 첫 실무 협의가 이뤄졌다. 

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당시 쿠팡이 제시한 초안은 ‘의원 체험’ 중심의 형식이었으며, 염 의원은 “대표가 직접 전 과정을 수행해야 한다”는 원칙을 제시하며 수정 요구를 했다고 밝혔다.

로저스 대표는 지난 12일에 새벽배송 업무를 사전 점검 차원에서 체험한 바 있다.

안희정 기자hjan@zdnet.co.kr
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쿠팡 청문회 새벽배송 체험 로저스

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