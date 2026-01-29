웰로, 2025년 고향사랑기부금 140억원 모금

AI 거브테크 기업 웰로는 2025년 자사 플랫폼을 통해 모금된 고향사랑기부금이 약 140억원이라고 밝혔다. 웰로는 이 금액이 2025년 전체 고향사랑기부금의 약 10% 규모에 해당한다고 설명했다.

29일 웰로는 지난해 6월 고향사랑기부제 민간 플랫폼 서비스를 시작한 뒤 약 6개월 만에 누적 기부자 13만7천여명을 기록했다고 밝혔다. 더불어민주당 박정현 의원실이 행정안전부 자료를 통해 집계한 2025년 고향사랑기부제 실적(모금 1천515억원·참여 136만명 이상)을 기준으로, 전체 기부자 10명 중 1명이 웰로를 통해 참여한 것으로 추산된다고 덧붙였다.

웰로는 연말정산과 맞물려 수요가 몰리는 11~12월에 온·오프라인 캠페인을 집중했다. 지난해 11월 30일에는 민·관 협력 오프라인 행사 ‘웰로 로컬페스타 2025’를 열어 방문객 1천여명이 10개 지자체(강릉·영주·통영·광주 남구·광주 서구·전남도청·영암·임실·제주도청·논산)와 현장에서 소통할 수 있도록 했다고 밝혔다.

관련기사

(사진=웰로)

직장인을 겨냥한 홍보도 진행했다. 웰로는 여의도·광화문 일대 버스 쉘터와 지하철 스크린도어 광고를 집행해 플랫폼 인지도를 높였다고 설명했다. 또 총액 약 1억원 규모의 경품 이벤트 ‘웰로 맥스데이(MAX-DAY)’를 열어 기부자 1인당 최대 34만원 상당의 혜택을 제공했다고 밝혔다. 웰로는 전체 140억원 중 약 128억원이 11~12월에 모금됐다고 덧붙였다.

웰로는 제도 개선에 따라 2026년 고향사랑기부제 시장이 더 커질 것으로 보고, 협력 지자체(20여 곳)와 파트너십을 강화하고 신규 협력 지자체도 확대할 계획이라고 밝혔다. 김유리안나 대표는 “지속가능한 기부 생태계를 만들겠다”고 말했다.