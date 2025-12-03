웰로, 타임라인·마이데이터 기반 ‘초개인화 정책 탐색’ 기능 도입

AI 거브테크 스타트업 웰로가 개인 맞춤형 정책 추천의 정교화를 위해 타임라인 기반 정책 조회 기능과 마이데이터 연동 서비스를 강화한다고 3일 밝혔다.

웰로는 개인에게 필요한 정책을 한자리에서 확인하도록 돕는 플랫폼으로, 이번 개편을 통해 정책 추천 범위를 ‘전 생애주기’와 ‘개인 생활 데이터’까지 확장했다.

새로 도입되는 ‘타임라인별 맞춤 정책’은 사용자의 나이와 생애 단계를 기준으로 정책을 시간 순서대로 보여주는 기능이다. 현재 신청할 수 있는 정책뿐 아니라 이미 지나간 정책, 앞으로 신청 가능한 정책 모두를 시점별로 정리해 제공한다. 웰로는 이를 위해 정책 조건, 신청 기간, 지원 유형 등 메타데이터를 시계열 구조로 배열하는 알고리즘을 적용했다. 출산·창업 등 예정된 변화까지 반영하는 예측형 추천 기능도 포함됐다.

‘마이데이터 기반 맞춤 정책’은 통신·의료 등 여러 기관에 흩어진 개인 데이터를 통합해 최신 상태를 반영하는 서비스다. 이용자의 정보가 바뀌면 정책 추천도 자동으로 갱신하며, 신청 기한·자격 변경 등도 실시간으로 감지한다. 모든 데이터는 암호화된 중계 시스템을 통해 저장·전송되며, 이용자가 동의한 범위 내에서만 정책 추천에 쓰인다.

웰로는 개인정보보호위원회와 한국인터넷진흥원의 개인정보관리 전문기관 인증을 준비하고 있으며, 인증이 완료되는 대로 마이데이터 기반 서비스를 정식 공개할 예정이다.

웰로는 이번 개편이 “정책 탐색의 깊이와 폭을 확장한 변화”라고 설명했다. 고정 정보 기반의 기존 추천에서 벗어나, 연령과 지역을 넘어 이용자의 실제 상태와 향후 예상되는 변화까지 반영하는 체계로 발전했다는 평가다.

김유리안나 웰로 대표는 “정책은 개인 삶과 밀접하게 연결된 정보인 만큼, 누구나 제때 필요한 정책을 놓치지 않도록 초개인화 기술을 고도화하고 있다”며 “AI와 데이터 기반 역량을 강화해 생활 밀착형 정책탐색 환경을 만들겠다”고 말했다.