청년이 관심 갖는 정부 정책은 ‘생활비 절감·취업·자산 형성’

AI 기반 거브테크 스타트업 웰로가 최근 1년간 2030 청년 세대가 가장 많이 관심을 보인 정부 및 부처 정책 TOP5를 발표했다. 분석 결과, 청년층은 ‘생활비 절감’, ‘취업’, ‘자산 형성’ 등 현실적 복지 정책에 높은 관심을 보이는 것으로 나타났다.

30일 웰로가 공개한 통계에 따르면 청년 세대의 관심도 1위는 교통비 환급제 ‘K-패스’, 2위는 ‘국민내일배움카드’, 3위는 ‘청년도약계좌’, 4위는 ‘주택용 에너지 캐시백’, 5위는 ‘청년 국가기술자격시험 응시료 지원 사업’이었다.

K-패스와 주택용 에너지 캐시백은 모두 생활비 절감 수요와 밀접한 정책으로 꼽혔다. K-패스는 청년층(만 19~34세)을 대상으로 대중교통 지출금의 최대 30%를 환급해주는 제도로, 고물가·고금리 시대에 청년들의 교통비 부담을 완화했다는 평가를 받고 있다. 또한 전기·가스 사용량을 줄이면 캐시백을 받을 수 있는 ‘주택용 에너지 캐시백’은 환경의식이 높은 30대 여성들 중심으로 인기를 얻었다.

웰로 로고

취업과 관련된 정책에 대한 관심도 두드러졌다. ‘국민내일배움카드’는 고용노동부가 인정한 직무 훈련 과정을 지원하는 제도로, 취업 준비생과 직장인 모두에게 꾸준히 높은 수요를 보이고 있다.

여기에 ‘청년 국가기술자격시험 응시료 지원 사업’은 만 34세 이하 청년을 대상으로 연간 세 차례 시험 응시료의 50%를 지원하며, 구직자와 학생층 사이에서 실질적인 도움을 주는 정책으로 꼽혔다.

자산 형성에 대한 관심 역시 여전했다. ‘청년도약계좌’는 월 최대 70만원 납입, 최대 6%의 금리 혜택을 제공하는 청년 전용 적금으로, 무주택 청년층을 중심으로 큰 호응을 얻었다. 웰로 측은 “경제적 자립을 위한 장기 저축 수요가 이 정책으로 집중된 결과”라고 분석했다.

웰로는 인공지능 기반 개인 맞춤형 정책 플랫폼으로, 전국 55개 행정기관과 243개 지방자치단체에서 매일 1만 건 이상의 정책 데이터를 업데이트하고 있다. 이번 분석은 그중 2030 청년 세대가 실제로 많이 조회하고 신청한 정책을 기준으로 집계됐다.

김유리안나 웰로 대표는 “청년 세대가 바라는 정책은 단순한 혜택이 아니라 내 삶이 나아진다고 느낄 수 있는 제도”라며 “앞으로도 AI와 데이터 기술을 고도화해 국민이 자신에게 맞는 정책을 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록 하겠다”고 말했다.