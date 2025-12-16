카카오톡 '친구탭' 첫화면 친구목록으로 돌아와

카카오가 메신저 앱 카카오톡의 친구탭 첫화면을 다시 목록형으로 되돌린다.

카카오는 16일 카톡 친구탭에서 친구목록을 바로 볼 수 있도록 하는 업데이트(버전 25.11.0)를 순차적으로 진행한다고 밝혔다.

이번 업데이트로 카카오톡 친구탭에서 친구 목록이 보여지는 화면을 기본으로 사용할 수 있게 된다. 상단에 '친구'와 '소식' 두 가지 옵션이 분리 제공된다. 친구 옵션에서는 친구 목록을 볼 수 있고, 소식 옵션을 선택하면 피드형으로 제공되는 친구 소식을 확인할 수 있다.

카카오톡 업데이트 화면

이번 업데이트는 지난 9월 친구탭을 사회관계망서비스(SNS) 인스타그램과 같이 피드형으로 개편한 이후 이용자 불만이 터져나온데 따른 조치다.

당시 이용자들은 원하지 않는 지인의 근황을 알게 된데 더해 메신저 본연의 기능이 저해됐다며 불만을 표했고, 이에 카카오는 4분기 중으로 친구탭을 피드형과 목록형 중 선택할 수 있도록 업데이트 하겠다는 방침을 발표한 바 있다.