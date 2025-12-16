카카오톡 '친구탭' 첫화면 친구목록으로 돌아와

목록형 기본 설정…상단 '친구'·'소식' 두 개로 분리

인터넷입력 :2025/12/16 11:43    수정: 2025/12/16 13:34

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

카카오가 메신저 앱 카카오톡의 친구탭 첫화면을 다시 목록형으로 되돌린다.

카카오는 16일 카톡 친구탭에서 친구목록을 바로 볼 수 있도록 하는 업데이트(버전 25.11.0)를 순차적으로 진행한다고 밝혔다. 

이번 업데이트로 카카오톡 친구탭에서 친구 목록이 보여지는 화면을 기본으로 사용할 수 있게 된다. 상단에 '친구'와 '소식' 두 가지 옵션이 분리 제공된다. 친구 옵션에서는 친구 목록을 볼 수 있고, 소식 옵션을 선택하면 피드형으로 제공되는 친구 소식을 확인할 수 있다. 

관련기사

카카오톡 업데이트 화면

이번 업데이트는 지난 9월 친구탭을 사회관계망서비스(SNS) 인스타그램과 같이 피드형으로 개편한 이후 이용자 불만이 터져나온데 따른 조치다. 

당시 이용자들은 원하지 않는 지인의 근황을 알게 된데 더해 메신저 본연의 기능이 저해됐다며 불만을 표했고, 이에 카카오는 4분기 중으로 친구탭을 피드형과 목록형 중 선택할 수 있도록 업데이트 하겠다는 방침을 발표한 바 있다. 

카카오톡 공지사항. (사진= 카카오톡 캡처)
박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
카카오 카카오톡 메신저 SNS 친구탭 목록형 복원 피드형 지인 소식

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

카카오톡 '친구탭' 첫화면 친구목록으로 돌아와

누누티비 폐쇄 2년…불법 스트리밍 ‘풍선효과’ 줄어들까

EU, 2035년 내연차 퇴출 기조 흔들…규제 완화 검토

초소형 군집위성 검증기 발사 또 연기

ZDNet Power Center