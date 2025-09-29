카카오, 이용자 반발에 백기...카톡 '친구탭' 되돌린다

4분기 중 '친구목록' 살리고 피드형 게시물은 별도 메뉴로

인터넷입력 :2025/09/29 16:24    수정: 2025/09/29 16:25

안희정 기자

논란이 많았던 카카오톡 첫 화면이 기존 '친구목록'으로 바뀐다. 

카카오는 카카오톡 최신 버전에 대한 이용자 의견을 적극 반영해 친구탭 개선을 추진한다고 29일 밝혔다.

카카오는 기존 ‘친구목록’을 카카오톡 친구탭의 첫 화면으로 되살리고, 현재의 피드형 게시물은 별도의 ‘소식’ 메뉴를 통해 볼 수 있도록 할 예정이다.

친구탭 개선 방안은 개발 일정 등을 고려해 4분기 내에 적용할 계획이다.

카카오톡 친구탭

아울러, 미성년자 보호를 위한 절차도 더욱 간소화할 예정이다. 지난 27일 ‘지금탭(숏폼)’ 내에 ‘미성년자 보호조치 신청’ 메뉴를 신설해 접근성을 높인 데 이어, 신청 및 설정 등을 더욱 간편하게 할 수 있도록 추가적인 방안을 검토 중이다.

카카오 관계자는 “친구탭 개선 계획 외에도 여러 UX, UI 개선 작업을 지속적으로 진행 중”이라며 “앞으로도 다양한 피드백을 적극적으로 경청, 반영해 이용자들이 더욱 편리하게 카카오톡을 사용할 수 있도록 최선을 다 할 것”이라고 밝혔다.

안희정 기자hjan@zdnet.co.kr
카카오 카카오톡 친구목록 친구탭

