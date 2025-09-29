위버스브레인, ‘AI 페스타 2025’ 참가

AI 교육기업 위버스브레인(대표 조세원)이 국내 최대 인공지능 축제 ‘AI페스타 2025’에 참가해 B2B 시장 공략을 가속화할 계획이라고 29일 밝혔다.

‘AI페스타 2025’는 과학기술정보통신부가 주최하는 행사로, ‘AI 세계 3개 강국 도약’을 목표로 약 3만여 명이 참여하는 국내 최대 규모의 AI 행사다.

오는 9월 30일부터 10월 2일까지 열리는 이번 행사에서 위버스브레인은 ‘HR테크존’ 전시 부스를 운영하며 국내 주요 기업 HR 담당자들에게 AI 일대일 화상 영어 서비스 ‘맥스AI’와 맞춤형 AI 학습 서비스 ‘맥스AI월드’를 선보인다.

위버스브레인 로고

위버스브레인은 이번 참가를 통해 기존 주력 서비스인 ‘맥스AI’의 B2B 도입 사례를 더욱 확대하고, 올해 초 출시한 ‘맥스AI월드’의 세일즈를 본격 확대할 계획이다. 국내 최초 인간과 동일한 AI 튜터를 활용한 1:1 화상영어 회화 서비스 ‘맥스AI’는 이미 약 150여 개 국내 주요 기업에서 임직원 외국어 교육 솔루션으로 도입돼 안정적인 성과를 내고 있다.

특히 ‘맥스AI월드’는 기업, 기관, 학교가 보유한 학습 자료를 기반으로 교육 콘텐츠를 제작할 수 있다는 점이 특징이다. 기업별 전문성을 반영한 맞춤형 외국어 학습 프로그램으로 영어, 중국어, 스페인어, 베트남어, 한국어 등 20여개국어가 지원되며, 실무와 직결된 학습을 통해 몰입도와 성과를 높일 수 있다.

위버스브레인 조세원 대표는 “AI 기반 교육은 기존 교육의 한계를 보완하고, 보다 전문적이고 개인화된 학습 경험을 선사할 수 있다는 점에서 선택이 아닌 필수가 됐다”며 “이번 AI페스타 참가를 통해 기업 고객에게 최적화된 맞춤형 학습 솔루션을 직접 소개하고, B2B 시장 내 입지를 더욱 강화하겠다”고 말했다.