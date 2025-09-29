"AI 신약개발‧디지털헬스 키우자"…디지털헬스케어포럼 2025, 2일 코엑스 개최

‘디지털헬스케어포럼 2025(Digital Healthcare Forum 2025, 이하 DHF 2025)’가 오는 10월 2일 오전 10시 서울 코엑스 A홀에서 개최된다.

올해로 5회째인 ‘DHF 2025’는 지디넷코리아와 디지털헬스케어연합포럼이 공동 주최하고, 보건복지부‧식품의약품안전처‧한국보건산업진흥원‧한국의료데이터협회가 후원했다.

이번 행사는 ‘AI 품은 K-헬스 전망’을 주제로, 우리나라의 AI 신약개발 및 디지털헬스 선도국 도약을 위한 민관의 심도깊은 논의가 진행될 예정이다. DHF 2025는 ‘인공지능 페스타(AI Festa)’의 세부 프로그램이다.

행사는 김경묵 지디넷코리아 대표의 인사말과 한호성 디지털헬스케어연합포럼 회장의 개회사로 문을 연다.

세션 1은 ‘AI 신약개발 국내 제약바이오 현주소는’이란 주제로 진행된다. 연자 및 발표주제는 ▲석차옥 갤럭스 대표 ‘AI, 생체 분자의 이해에서 치료제 설계까지’ ▲김영훈 파미노젠 대표 ‘데이터에서 가치까지: 연구자와 경영진을 위한 AI 신약개발 로드맵’ 등이다. 이와 함께 박지민 보건복지부 보건의료데이터진흥과 사무관이 정부의 보건의료 분야 의료데이터 전략을 소개한다.

세션 2 주제는 ‘글로벌 선도 K-디지털헬스 되려면’이다. 연자 및 발표주제는 ▲정문정 뷰노 사업실장 ‘의료 AI, 시장과 경쟁에 대한 제언’ ▲김명관 차의과학대학 교수 ‘AI 헬스케어 산업 가속화를 위한 의료데이터 거래와 가치 평가’ ▲김재홍 더블류닷에이아이 대표 ‘의료영상 기반 인공 유방 보형물 진단 AI 솔루션 개발’ 등이다.

아울러 이종록 한국의료기기안전정보원 본부장이 우리나라의 디지털헬스 육성 및 규제 개선 노력을 소개하며 포럼은 마무리된다.

김경묵 지디넷코리아 대표는 “디지털헬스케어포럼 2025를 통해 기업의 AI 신약 개발 사례와 산업 활용 동향을 살펴보고, 정부의 보건 산업 분야의 AI 활용 방향을 공유할 예정”이라며 “AI의 바이오헬스 활용 및 디지털헬스 분야의 최신 동향과 논의를 통해 인사이트를 제공하겠다”라고 밝혔다.

한호성 디지털헬스케어연합포럼 회장도 “국내 바이오헬스 산업계의 혁신 기술은 이미 글로벌 스탠다드”라며 “AI 기술을 토대로 미국과 유럽 등지로 우리 기업의 활발한 진출과 성공을 위해 정부의 적극적인 지원이 필요하다”라고 전했다.

한편, 9월 30일~10월 2일 기간 동안 열리는 ‘인공지능 페스타(AI Festa 2025)’에서는 ‘디지털헬스케어특별관’이 운영된다. ▲전남바이오진흥원 ▲부산테크노파크 ▲강원테크노파크 ▲국민건강보험공단 서울강원지역본부 ▲리얼타임메디체크 ▲차의과학대학교 ▲갤럭스 ▲더블류닷에이아 등이 전시부스를 마련해 기술과 제품 등을 소개할 예정이다.