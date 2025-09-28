갤럭스, AI페스타서 단백질 설계 플랫폼 ‘갤럭스디자인’ 선보인다

갤럭스가 9월 30일~10월 2일 서울 코엑스 A홀에서 개최되는 ‘인공지능 페스타 2025(AI FESTA 2025)’에 참가해 자사의 핵심 기술과 최신 연구 성과를 선보인다.

회사는 이번 행사에서 전시 부스를 운영하며 독자 개발한 단백질 설계 플랫폼 ‘갤럭스디자인(GaluxDesign)’을 소개할 예정이다.

갤럭스디자인은 물리화학적 원리와 딥러닝을 융합해 항체를 포함한 모든 단백질을 정밀하게 설계하는 AI 플랫폼이다. 회사는 지난 3월 전 세계에서 처음으로 6개 타깃 단백질에 대한 드노보(de novo) 항체 설계 성공을 발표한 바 있다. 최근에는 이를 8개 타깃으로 확장, 항노화 타깃인 IL-11과 뇌 질환 타깃인 CD98hc에 대한 항체 설계 성과를 새로 공개했다.

석차옥 갤럭스 대표(사진=갤럭스)

특히 갤럭스는 Cryo-EM 분석을 통해 갤럭스디자인이 설계한 항체(GX-aPDL1-3)가 기존 보고된 PD-L1 항체와 다른 결합 방식을 갖고 있으며, 설계 단계에서 의도된 모델 구조와 실제 실험 구조가 원자 단위 수준(iRMSD 1.1Å)으로 일치함을 확인했다. 즉, 갤럭스디자인이 원자 수준의 설계 역량을 통해 항체를 설계한다는 것을 검증한 것이다.

또한 행사 마지막 날인 다음달 2일에는 석차옥 대표가 ‘AI 신약 개발의 혁신과 미래’를 주제로 강연을 진행한다. 석 대표는 ▲단백질 구조예측 및 설계 AI의 의의 ▲차세대 치료제 개발에서 정밀 타겟팅의 필요성과 AI의 역할 ▲산·학·연·공이 함께 구축하는 바이오 AI 생태계의 비전 등을 제시하며, AI가 신약개발 산업 전반을 어떻게 혁신할 수 있는지에 대한 통찰을 전할 예정이다.

갤럭스 관계자는 “이번 AI페스타 참가를 통해 국내외 제약·바이오 업계 관계자들에게 자사의 세계적 기술력을 알릴 것”이라며 “AI 기반 신약개발 분야가 국가 차원의 전략 산업으로 자리매김할 수 있음을 보여줄 것”이라고 밝혔다.

아울러 “글로벌 제약사들과 협력 중인 연구 프로젝트와 향후 비즈니스 확장 방향에 대해 관심 있는 업계 관계자들과 논의를 이어갈 예정”이라고 덧붙였다.