전남바이오진흥원, 인공지능주간서 지역 바이오헬스 역량 선보인다

전남바이오진흥원이 오는 30일부터 다음 달 2일까지 서울 코엑스 A홀에서 개최되는 ‘2025 인공지능 페스타(AI Festa)’에서 지역 바이오헬스 역량을 홍보하는 전시 부스를 운영한다.

‘2025 인공지능 페스타(AI Festa)’는 과학기술정보통신부와 한국인공지능·소프트웨어산업협회(KOSA), AI페스타조직위원회가 주최·주관했다. 바이오헬스를 비롯해 초거대언어모델(LLM)·생성형 AI·AI 반도체 등 여러 분야의 혁신 기업과 기술이 한자리에 모이는 자리다.

사진=전남바이오진흥원

전남바이오진흥원과 전남 지역 바이오 관련 기업은 AI페스타에 공동 참가해, 바이오 헬스케어 현황과 미래 전략을 공유하고, 기술·성과 전시와 기업 홍보관을 통해 지역 주도 바이오산업 역량을 선보일 계획이다.

홍보 부스에서는 진흥원과 참가 기업의 핵심 기술 및 산업 지원 서비스가 전시된다. 진흥원은 행사 동안 국내외 투자자와 연구기관 관계자와의 비즈니스 미팅과 협력 네트워킹을 적극 지원할 예정이다.

아울러 세미나와 컨퍼런스 참석자들과의 교류를 통해 AI 신기술과 바이오헬스케어 융합 동향을 파악하고, 글로벌 협력 확대와 협업 프로젝트 발굴 등 미래 성장 전략을 모색할 방침이다.

윤호열 원장은 “AI는 이제 바이오산업 혁신의 ‘게임 체인저’로 자리매김했다”라며 “이번 행사를 통해 전남 바이오헬스케어 산업의 도약과 비전을 국내외 주요 기관에 전파하고, 글로벌 시장 경쟁력을 한층 강화해 나가겠다”라고 밝혔다.