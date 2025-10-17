애플페이도 'K-패스' 쓴다…티머니, 지원 확대 예고

국민 교통비 부담을 덜기 위한 정부 대중교통비 환급 제도 '케이패스(K-패스)'가 조만간 애플페이에서도 이용 가능해질 전망이다.

아이폰 사용자는 그간 교통비 환급 혜택을 받을 수 없었지만, 티머니가 애플페이 지원 확대 계획을 공식화하면서 관련 서비스가 곧 현실화될 것으로 보인다.

티머니 케이패스 지원 예고 공지 (사진=티머니)

17일 티머니 측은 공식 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 애플페이 티머니 서비스에 K-패스를 도입할 예정이라고 밝혔다.

K-패스는 국토교통부가 추진하는 대중교통비 환급 지원 사업이다. 대중교통 이용요금의 일정 비율을 돌려주는 제도다. 교통비 부담 완화와 대중교통 이용 활성화를 위해 도입됐다. 버스·지하철 등 다양한 교통수단을 통합 관리하는 방식으로 운영된다.

관련기사

이용자는 지정된 교통카드나 간편결제 수단을 등록해 일정 기간 이용한 금액에 따라 최대 20% 수준의 환급 혜택을 받을 수 있다. 다만 지금까지는 삼성페이·실물 교통카드 등 일부 결제 수단만 지원돼 애플페이 이용자는 환급 대상에서 제외돼 있었다.

다만 현대카드와 티머니가 지난 7월 애플페이 티머니를 출시하면서 상황이 바뀌었다. 애플페이 티머니는 애플 월렛에 교통카드를 추가하고 현대카드를 통해 잔액 충전 및 자동 충전이 가능한 서비스다.