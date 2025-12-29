NHN 와플랫, 한전MCS와 ‘AI 기반 돌봄 서비스 운영’ 맞손

NHN(대표 정우진)의 시니어 케어 전문 법인 와플랫(대표 황선영)은 한전MCS(사장 정성진)와 ‘AI 기반 돌봄 서비스 운영’을 위한 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

협약식은 24일 NHN 판교 사옥 ‘플레이뮤지엄’에서 와플랫 황선영 대표, 한전MCS 정성진 사장 등 주요 관계자가 참석한 가운데 진행됐다.

이번 협약은 와플랫의 AI 돌봄 기술과 한전MCS의 전국 단위 공공 인력망을 결합해 돌봄 인프라의 접근이 어려운 도서·산간 지역에 빈틈없는 사회 안전망을 구축하고자 추진됐다.

양사는 지리적 소외 없는 AI 돌봄 모델 구축을 목표로 ‘관제·돌봄 서비스 운영 협력 체계’를 가동한다. 이를 위해 와플랫은 ‘AI 생활지원사’를 통한 상시 안부 및 건강 데이터를 수집·분석하고, 한전MCS는 전국 각지에 분포된 전력 검침원 인력풀을 기반으로 관제 및 대면 안부 확인을 수행한다. 비상 상황 시에는 지자체 및 유관기관 후속 조치 지원을 위해 협력한다.

특히 이번 제휴는 와플랫이 기존 도심형 관제 서비스에서 한발 나아가, 한전MCS의 신뢰할 수 있는 공공 인력풀을 기반으로 전국 단위 현장 운영 역량을 확보했다는 점에서 의미가 크다. 양사는 이를 기반으로 전국 지자체와 공공부문에서 활용할 수 있는 운영 모델로 확대한다는 계획이다.

와플랫 ‘AI 생활지원사’는 이번 협약을 기점으로 안부 전화와 방문 확인 서비스를 각각 월 1회 제공하는 부가 상품을 출시한다. ‘AI 생활지원사’는 별도의 기기나 장비 없이 스마트폰 하나로 어르신의 안부·안전·건강을 책임지는 통합 돌봄 플랫폼이다. ▲AI 기반 대화형 돌봄 서비스 ▲AI 및 스마트폰 센서 기반 24시간 안부 확인 ▲식약처 인증 심혈관·스트레스 체크 ▲전문 의료진 연계 전화 건강 상담 ▲수행기관 담당자용 실시간 통합 모니터링 시스템에 더해 현장성 서비스를 강화했다,

한전MCS 정성진 사장은 “한전MCS가 구축한 전국 단위 공공 인력과 운영 경험에 와플랫의 AI 돌봄 기술을 접목함으로써 인력 운영을 돌봄 서비스로 새롭게 확장하는 계기를 마련했다”고 말하며, “앞으로도 공공 인력과 최신 AI 기술이 결합한 돌봄 모델을 통해 지자체와 지역 사회에 실질적인 도움이 되는 서비스를 제공하겠다”고 말했다.

와플랫 황선영 대표는 “와플랫은 전국 지자체에 AI 생활지원사를 보급하는 과정에서 도서·산간 지역까지 포괄할 수 있는 돌봄 시스템 구현을 지속적으로 고민해 왔다”며, “이번 협약으로 신뢰할 수 있는 공공 인력망을 확보해 지리적으로 촘촘한 돌봄 체계를 갖춘 만큼, 앞으로도 돌봄 사각지대를 지속적으로 줄여 나가는 데 역할 하겠다”고 밝혔다.