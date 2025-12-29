다니엘, 뉴진스 떠난다…어도어, 전속계약 해지 통보

어도어가 뉴진스 멤버 다니엘과 전속계약을 해지했다. 회사는 전속계약 유효 확인 소송 판결이 확정된 이후 멤버들과의 논의를 이어왔지만, 다니엘에 대해서는 더 이상 함께하기 어렵다고 판단했다.

어도어는 29일 공식 입장을 통해 “전속계약 유효 확인 소송 판결 확정 이후 민지, 하니, 다니엘 및 멤버 가족들과 많은 대화를 나눠왔다”며 이같이 밝혔다.

회사에 따르면 하니는 가족과 함께 한국을 방문해 어도어와 장시간에 걸쳐 대화를 진행했고, 법원의 판결을 존중해 어도어와 함께 활동하기로 결정했다.

IPX 제품을 착장한 뉴진스 화보

민지 역시 어도어와의 대화를 이어가며 상호 이해를 넓히기 위한 논의를 지속하고 있는 상황이다. 반면 다니엘의 경우 “뉴진스 멤버이자 어도어 소속 아티스트로 함께하기 어렵다고 판단해 금일 전속계약 해지를 통보했다”고 밝혔다.

어도어는 이번 분쟁 상황을 초래하고 뉴진스 이탈 및 복귀 지연에 중대한 책임이 있다며, 다니엘 가족 1인과 민희진 전 대표에 대해 법적 책임을 묻겠다는 방침도 함께 전했다.

회사 측은 멤버들과의 대화 과정에서 “오랜 기간 왜곡되고 편향된 정보를 접하면서 회사에 대한 오해가 쌓였고, 이로 인해 분쟁에까지 이르게 됐다는 점을 확인했다”고 설명했다. 이어 “팬들과 대중의 신뢰를 회복하기 위해서는 시간이 걸리더라도 정확한 사실관계를 바탕으로 오해를 해소하는 과정이 필요하다는 데 뜻을 같이했다”고 덧붙였다.

어도어는 분쟁 과정에서 제기된 여러 논란에 대해서도 추후 입장을 밝힐 기회를 갖기로 했으며, 시기와 방식은 논의 중이라고 밝혔다. 회사는 “사안을 원만히 마무리하고 뉴진스가 하루빨리 팬들 곁으로 돌아갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.