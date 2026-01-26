웰로, ‘로컬페스타 2025’ 기부금 200만원 아름다운가게에 전달

AI 거브테크 기업 웰로는 ‘웰로 로컬페스타 2025’ 현장에서 조성된 기부금을 재단법인 아름다운가게에 전달했다고 26일 밝혔다. 기부금은 ‘웰로 로컬페스타 2025 참가자 일동’ 명의로 전달됐으며, 규모는 약 200만원이다.

이번 기부금은 지난해 11월 행사장에서 운영한 체험형 기부 프로그램 ‘동기부여 자판기’를 통해 마련됐다. 이용자가 손바닥을 인식하면 웰로가 1천원을 대신 기부하는 방식으로 운영됐다고 회사 측은 설명했다.

웰로는 기부금이 아름다운가게의 지역사회 나눔사업인 ‘아름다운 희망나누기’에 집행된다고 밝혔다. 아름다운 희망나누기는 지역의 사회·환경 영역 기관·단체를 공모로 지원하는 사업으로, 아름다운가게는 2002년부터 해당 사업을 운영해왔다고 설명했다.

(사진=웰로)

웰로는 기부처 선정 배경으로 ‘고향사랑기부제’ 취지와 지역사회 환원 방향성을 들었다. 고향사랑기부제 체험을 통해 형성된 참여 경험이 지역사회로 돌아갈 수 있도록 기부처를 결정했다는 입장이다.

김유리안나 웰로 대표는 “정책 참여가 후속 실행으로 이어지는 구조를 설계하겠다”고 말했다. 웰로는 정책 추천 플랫폼을 운영하며 전국 행정기관·지자체와 공익·민간 기관 등에서 정책 데이터를 자동 수집·분석하고 있다고 밝혔다.