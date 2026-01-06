LGU+, 티셔츠 수익금으로 순직 소방관 유가족 지원

LG유플러스가 ‘119메모리얼런 기념 티셔츠’를 판매한 수익금으로 순직 소방관 유가족을 지원한다고 6일 밝혔다.

티셔츠는 지난해 11월 LG유플러스가 개최한 순직 소방관 추모 마라톤 대회인 '119 메모리얼런' 행사에서 처음 공개됐다.

‘119메모리얼런 기념 티셔츠’ (사진=LG유플러스)

티셔츠 구매를 원하는 고객은 가입한 통신사와 관계없이 LG유플러스의 모바일 커머스인 'U+콕'을 통해 구매할 수 있다. 가격은 3만3000원이며, 300장 한정으로 판매한다.

판매 수익금 전액은 소방가족 희망나눔 재단에 전달될 예정이다.

향후 LG유플러스는 소방청과 협력해 소방관을 위한 복지·교육·추모 지원 및 행사 개최 등 사회공헌 활동을 지속적으로 확대할 계획이다.

이명섭 LG유플러스 CSR혁신팀장은 "이번 추모 티셔츠를 통해 많은 분이 일상에서도 소방관의 희생을 기억하길 바란다"며 "앞으로도 단순 기부를 넘어 다양한 방법으로 소방관 가족에게 실질적인 도움을 드릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.