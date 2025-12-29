LGU+ 서버 폐기로 조사 불가능...경찰 수사 의뢰

정부가 한국인터넷진흥원(KISA)과 LG유플러스 보안 사고를 조사한 결과, 서버 목록 등 정보는 회사에서 유출된 것으로 확인했다. 자료가 유출된 서버는 운영체제(OS) 재설치와 폐기로 조사가 불가하다고 판단, 경찰청에 수사를 의뢰했다.

과학기술정보통신부는 29일 오후 2시 정부서울청사에서 브리핑을 열어 "LG유플러스의 서버의 OS 재설치 또는 폐기 행위가 KISA가 침해사고 정황 등에 대해 안내한 뒤 이뤄진 점을 고려할 때, 이를 부적절한 조치로 판단하고 위계에 의한 공무집행 방해로 경찰청에 수사의뢰했다"고 밝혔다.

과기정통부는 KISA는 익명의 제보자로부터 LG유플러스의 자료 유출 관련 정보를 입수하고, LG유플러스에 관련 사항을 공유하고 침해사고 신고를 안내했다. 또 자체 조사단을 구성해 지난 8월25일부터 현장 조사를 실시했고, 이후 LG유플러스가 지난 10월23일 KISA에 침해사고를 신고한 후 조사단을 구성했다.

LG유플러스 용산 사옥. (사진=뉴스1)

조사 결과 LG유플러스의 통합 서버 접근제어 솔루션(APPM)과 연결된 서버 목록, 서버 계정 정보, 임직원 성명 등 정보는 LG유플러스에서 유출된 것으로 확인됐다.

실제 자료가 유출됐을 것으로 추정되는 APPM 서버는 운영체제 업그레이드 등 작업이 이뤄져 침해사고 흔적을 확인할 수 없게 됐다. 협력사 직원 노트북에서부터 LG유플러스의 APPM 서버로 이어지는 네트워크 경로상의 주요 서버 등이 모두 OS 재설치 또는 폐기돼 조사가 불가능한 상태였기 때문이다.

조사단은 LG유플러스 관련 서버 OS 재설치 또는 폐기 행위가 KISA가 침해사고 정황을 안내한 후 이루어진 점을 고려할 때, 이를 부적절한 조치로 판단하고 위계에 의한 공무집행 방해로 경찰청에 수사를 의뢰했다.

배경훈 부총리는 “이번 LG유플러스 침해사고는 국가 핵심 기간통신망에 보안 허점이 드러난 엄중한 사안”이라며 “기업들은 국민이 신뢰할 수 있는 안전한 서비스 환경을 만드는 것이 생존의 필수 조건임을 인식하고 정보보호를 경영의 핵심가치로 삼아야 한다”고 말했다.