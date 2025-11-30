교사 행정 부담 '싸악'…LGU+, AI 기반 'U+슈퍼스쿨' 출시

LG유플러스는 인공지능(AI)을 통해 공교육 현장의 디지털 전환을 지원하는 ‘U+슈퍼스쿨’을 출시하며 교사 행정 관리 시장에 진출한다고 30일 밝혔다.
U+슈퍼스쿨은 AI 에이전트를 탑재해 교사의 업무 효율을 높이는 차세대 학교 행정관리 솔루션이다. 반복적이고 비효율적인 행정업무를 AI로 효율화함으로써 교사가 본연의 역할인 수업과 학생 지도에 집중할 수 있도록 지원하는 것이 목표다.
특히 교육 현장에서 가장 큰 행정 부담으로 꼽히는 생활기록부 작성을 AI가 자동화한다. U+슈퍼스쿨은 누적된 학생 데이터를 기반으로 학업 성취도와 활동을 반영한 신뢰도 높은 맞춤형 생활기록부를 자동 작성해 교사의 업무를 대폭 경감시킨다. 이 과정에서 학생 활동이 객관적으로 기록되고 공정한 기준이 적용된다는 설명이다.
또 고교학점제에 최적화된 출결 관리 기능을 제공해 분반 운영으로 발생할 수 있는 출결관리의 어려움을 해소한다. 출석부·출결 신고서·체험학습 서류 등 출석 관련 모든 절차는 온라인 비대면 결재 시스템을 통해 처리돼 행정 처리가 원활해진다. 기존 종이 서류로 흩어져 있던 자료가 하나의 플랫폼에 자동 축적돼 학생 활동 이력 데이터 관리 효율성도 높아진다.
보안·기술력 측면에서는 공공 클라우드 보안 인증 제도인 CSAP IaaS ‘중’ 등급 인증 인프라와 LG가 자체 개발한 초거대 언어모델 ‘엑사원’이 적용됐다. 이를 통해 국가·지자체·학교 등 공공기관에서도 안심하고 사용할 수 있는 수준의 보안성을 확보했다. 학교 데이터가 외부로 유출될 우려 없이 안전한 환경에서 AI 기능을 활용할 수 있도록 설계된 것이 특징이다.
정영훈 LG유플러스 기업AI사업담당은 “U+슈퍼스쿨은 서류·데이터를 자동으로 정리해 교사가 더 정밀하게 생활기록부를 작성할 수 있도록 돕는다”며 “AI 행정 지원을 통해 교사가 학생 지도·수업에 집중할 수 있는 환경을 만들어 가도록 지원하겠다”고 밝혔다.