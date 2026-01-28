앤커, 스타필드 위례에 국내 첫 팝업 열어

글로벌 충전기기 및 스마트라이프 브랜드 앤커 이노베이션코리아는 국내 첫 팝업 스토어 '앤커 스토어 스타필드 위례'를 공식 오픈한다고 28일 밝혔다.

이번 팝업 스토어는 위례신도시의 랜드마크인 '스타필드 위례점'에 위치한다. 오는 3월 26일까지 약 2개월간 운영된다.

앤커 스토어 스타필드 위례 (사진=앤커코리아)

현장에서는 신제품부터 인기 라인업까지 약 150여 종의 제품을 한자리에서 만나볼 수 있다. 팝업 스토어 한정 최대 50% 할인도 제공한다.

앤커는 가족 단위 방문객 비중이 높은 스타필드 위례점의 고객 특성을 고려해, 로봇청소기, 홈카메라, 빔프로젝터 등 스마트 홈 제품을 선보인다.

앤커 대표 라인업인 '앤커 프라임' 시리즈, 이어커프형 무선 이어폰 '사운드코어 에어로클립', 수면에 도움을 주는 이어폰 '사운드코어 슬립 A30' 등을 소개한다.

앤커 관계자는 "국내에서 처음으로 선보이는 팝업 스토어인 만큼 고객들이 직접 앤커의 기술력과 제품 경쟁력을 체감할 수 있는 공간을 만드는 데 주력했다"라고 말했다.