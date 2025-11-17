앤커 유피, E25 옴니 올인원 로봇청소기 출시

글로벌 전자제품 브랜드 앤커 이노베이션코리아의 스마트 홈 브랜드 유피는 내달 8일 'E25 옴니 올인원 로봇청소기'를 출시한다고 17일 밝혔다.

E25는 하이드로제트 시스템으로 청소 중에도 실시간으로 걸레를 세척한다. 스테이션 복귀 및 재세척 과정에서 발생하는 시간을 절약한다.

E25 옴니 올인원 로봇청소기 (사진=앤커)

29cm 롤러형 물걸레가 약 1.5kg 가압력으로 바닥을 눌러 닦는 방식으로 바닥 생활이 많은 한국 가정에 최적화된 청소 성능을 제공한다.

올인원 자동 청소 스테이션을 통해 먼지통 비움, 물걸레 세척, 온풍 건조, 세제 공급까지 모두 자동으로 작동된다.

스마트 AI씨 기능은 200가지 이상 장애물을 정밀하게 탐지한다. 글로벌 IoT 사이버보안 표준 인증 TUV 라인란드를 획득했다.

최대 24개월 무상 사후 서비스(A/S)를 제공한다. 국내 오프라인 A/S 센터 오픈도 앞두고 있다.

신제품은 내달 8일 앤커 네이버 공식 홈페이지를 통해 정식 출시된다. 오는 24일부터 사전 예약 구매 및 프로모션 이벤트가 진행된다.