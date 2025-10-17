앤커, 수면용 이어폰 '슬립30' 출시

앤커 이노베이션코리아는 오는 10월 21일 세계 최초로 액티브 노이즈캔슬링(ANC) 기능을 탑재한 프리미엄 수면용 이어폰 A30을 출시한다고 17일 밝혔다.

A30은 ANC와 패시브 노이즈 캔슬링(PNC)을 결합한 듀얼 차단 시스템을 적용했다. 외부 소음은 능동적으로, 내부 소음은 물리적으로 차단한다. 코골이 마스킹 기능을 탑재해 배우자의 코골이 등 숙면을 방해하는 요인을 효과적으로 줄여준다.

앤커 사운드코어 슬립 A30 (사진=앤커코리아)

A30의 디자인은 전작 대비 7% 얇아진 초슬림 두께와 3g 초경량 무게로 설계됐다. 인공지능(AI) 기반 뇌파 오디오 기능을 통해 편안하고 깊은 수면을 유도하는 차별화된 경험을 제공한다.

앤커는 수면용 이어폰 신제품 출시를 기념해 실제 사용 후기를 공유하는 '7일 꿀잠 챌린지' 등 다양한 이벤트를 마련해 소비자와 소통을 강화하고 수면 건강 개선에 기여할 예정이다.

한편 앤커코리아는 지난 9월 '카카오 선물하기' 입점을 통해 국내 주요 온라인 유통 채널을 확대했다. 이번 신제품 A30은 카카오 선물하기 주요 행사에도 참여해 런칭 선예약 및 할인 프로모션을 진행한다.