앤커, 빔프로젝터 네뷸라 2종 출시

글로벌 전자제품 브랜드 앤커 이노베이션코리아가 차세대 올인원 빔프로젝터 '네뷸라' 신제품 2종을 출시한다고 25일 밝혔다.

신제품은 광원 방식에 따라 레이저 광원을 탑재한 '네뷸라 캡슐3 레이저'와 RGB LED 광원을 사용한 '네뷸라 캡슐3'로 구성된다.

두 모델 모두 작은 사이즈, 가벼운 무게, 자동 보정 기능, 구글TV 내장, 돌비 오디오 지원 등이 특징이다. 가정과 야외에서 모두 활용 가능한 휴대용 홈시어터 솔루션을 지향한다.

네뷸라 빔프로젝터 (사진=앤커코리아)

특히 네뷸라 캡슐3 레이저는 일반 LED보다 최대 180% 밝은 화면을 제공하고, 네뷸라 캡슐3는 풀 HD 해상도와 풍부한 색감을 구현하는 RGB LED로 차별화했다.

두 제품 모두 52Wh 대용량 배터리를 탑재해 최대 2시간 30분 재생이 가능하며, 넷플릭스·유튜브·디즈니+ 등 OTT 앱을 직접 지원한다.

이번 출시에는 라이프스타일 브랜드 세이예이와 협업이 진행된다. 세이예이는 커머스 플랫폼 퓨처테리어와 유튜브 채널 지무비 합작 법인 퓨처지가 론칭한 브랜드다.

이번 협업을 통해 사전 예약 고객에게는 앤커 X 세이예이 한정판 굿즈(텀블러·스티커)가 증정된다.

관련기사

두 제품은 이날 사전 예약 판매를 시작해 29일 공식 출시될 예정이다. 출시 기념 이벤트로 지무비 구독자 대상 30% 할인 프로모션과 SNS 후기 이벤트가 마련됐다.

한편 앤커 그룹은 충전 브랜드 앤커와 오디오 사운드코어, 스마트홈 유피, 프로젝터 네뷸라 등을 전 세계 100여 개국 이상에 전개하고 있다.