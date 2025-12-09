앤커, '앤커 프라임' 3종 출시

글로벌 전자제품 브랜드 앤커는 오는 17일 고출력·대용량 프리미엄 충전제품 라인업 '앤커 프라임' 신제품 3종을 공식 출시한다고 9일 밝혔다.

이번에 선보이는 제품은 '앤커 프라임 파워뱅크 2만100mAh 220W 보조배터리', '앤커 프라임 파워뱅크 2만6천250mAh 300W 보조배터리', '앤커 프라임 충전 스테이션 150W'다.

신제품은 기존 제품 대비 출력이 대폭 향상된 동시에 무게와 부피는 줄어들어 휴대성이 한층 강화된 것이 특징이다.

앤커 프라임 신제품 (사진=앤커)

신제품 보조배터리 2종은 노트북·태블릿·스마트폰 등 최대 3대 기기의 동시 고속 충전을 지원하며, 독자 기술인 액티브실드 4.0을 통해 1일 천만회 이상의 온도 모니터링을 실시해 안전성을 극대화했다.

함께 출시된 충전 스테이션은 포고핀 단자를 도입해 배터리를 올려두기만 해도 앤커 프라임 보조배터리를 무선충전할 수 있으며, 파워IQ 4.0 기술로 다중 기기 충전 시에도 최적의 전력을 배분한다.

앤커는 17일 네이버 '핫IT슈' 라이브 방송에서 신제품 주요 기능과 사용 후기를 선보일 예정이다. 방송 중에 할인 프로모션도 함께 진행된다. 자세한 내용은 네이버 앤커 공식 스토어를 통해 확인할 수 있다.

앤커 관계자는 "이번에 선보이는 앤커 프라임 신제품 3종은 고성능 전력 관리의 새로운 기준을 제시하는 제품군"이라며 "앞으로도 사용자 중심 전자기기를 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

한편 최근 앤커는 대한소비자협의회가 주최하고 한국소비자평가가 주관한 '2025 KCIA 한국소비자평가'에서 온라인스토어 디지털·가전 부문 휴대폰 액세서리 분야 우수 브랜드로 선정됐다.