드림에이지 '아키텍트', 출시 100일 기념 신규 던전 공개

드림에이지(대표 정우용)는 모바일 MMORPG '아키텍트: 랜드 오브 엑자일'(이하 아키텍트) 출시 100일을 기념해 신규 던전을 추가했다고 28일 밝혔다.

이날 공개된 신규 던전 '시간의 결계'는 하루 일정 시간 이용할 수 있는 시간제 던전으로, 각각 강화석 던전과 골드 던전으로 나뉜다. 강화석 던전에서는 강화석과 거인의 강화석, 저주받은 강화석을 비롯해 강화석 행운 상자와 시간 충전석을 획득할 수 있다. 골드 던전에서는 골드와 사금 아이템이 제공된다. 난이도에 따라 보상도 다르다.

이와 함께 시간의 결계 100일 이벤트 던전이 열렸다. 다음달 19일까지 하루 일정 시간 동안 이용할 수 있는 기간제 던전으로, 보다 많은 경험치와 함께 이스타리움, 별가루 등 재료를 획득 가능하다.

같은 기간 '100일 토큰'을 일일 최대 100개까지 획득할 수 있는 이벤트도 진행된다. 이는 100일 기념 코스튬: 동행자의 의장, 100일 기념 장신구 상자(4성 포함), 소환 쿠폰 선택 상자 10개 등 아이템으로 교환할 수 있다.

이외에도 미션 수행 시 아이템 제공하는 이벤트부터 출석, 온타임 등 이벤트가 진행 중이다.

고동치는 구릉지와 별이 떨어진 고원 등 사냥터도 확장됐다. 기존보다 강력한 몬스터가 등장하며, 78레벨에서 93레벨 이용자에게는 일일·주간 의뢰 대행사 퀘스트가 추가됐다. 이에 맞춰 도전관문, 환영금고, 탐험일지, 보물상자 콘텐츠도 함께 공개됐다.