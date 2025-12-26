드림에이지 ‘별이되어라2’, 신규 5성 기사 업데이트

드림에이지(대표 정우용)는 2D 액션 MORPG ‘별이되어라2: 베다의 기사들’에 신규 5성 기사 ‘실비아’를 추가했다고 26일 밝혔다.

이번에 새롭게 선보인 실비아는 완드·수정구를 사용하는 땅 속성 원거리 서포터다. 일반 스킬 ‘왕바위 쿵! 하늘로 붕!’은 바위로 내려찍은 뒤 범위 내 적들을 공중에 띄우며, 땅 속성 아군 치명타 피해를 증가시키는 ‘무한긍정!’ 효과를 부여한다.

시그니처 스킬 ‘힘이 불끈!’은 주변 적에게 피해를 입히고, 실비아 체력에 비례해 아군 공격력을 높인다.

드림에이지는 ‘별이되어라2: 베다의 기사들’에 신규 5성 기사 '실비아'를 선보였다.

아울러 불 속성 근거리 서포터 5성 기사 ‘엘로사’가 재등장한다. 엘로사는 장검을 사용하며, 적 타격 시마다 아군 불 속성 공격력을 증가시키는 ‘정의의 화염’을 보유하고 있다. 확률적으로 적에게 침묵 상태를 부여하는 스킬도 갖췄다.

엘로사와 전용 무기 ‘무명’은 ‘별의 부름’을 통해, 전용 광륜 ‘달궈진 광륜’과 전용 엘시드 ‘고요한 이빨 엘시드’는 ‘여신의 인도’에서 획득 가능하다.

관련기사

이와 함께 실비아 전용 코스튬 ‘당신을 위한 선물 실비아’가 새롭게 출시된다. 이 코스튬은 실비아 외형·스킬 이펙트를 다르게 연출한다. 전용 명함·아이콘도 함께 제공된다. 코스튬은 인게임 상점에서 구매할 수 있다.

‘꿈꾸는 왕국’ 이벤트도 진행된다. 새해 1월 29일까지 게임에 접속한 모든 이용자에게는 실비아가 무료 지급된다.