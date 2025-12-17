드림에이지, ‘아키텍트’ 인터서버 콘텐츠 ‘심연의 전장’ 업데이트

드림에이지(대표 정우용)는 아쿠아트리가 개발한 MMORPG '아키텍트: 랜드 오브 엑자일(이하 아키텍트)'에 인터서버 콘텐츠 '심연의 전장'을 업데이트했다고 17일 밝혔다.

'심연의 전장'은 거꾸로 뒤집힌 탑과 거친 지형, 거대한 구조물로 구성된 공간에서 펼쳐지는 대규모 전장이다. 여러 서버의 이용자가 한곳에 모여 강력한 몬스터와 보스를 두고 경쟁하는 콘텐츠로, 서버 그룹 단위로 매칭되어 운영된다.

해당 전장은 쾌적한 플레이 환경을 위해 동시 입장 인원이 제한되며, 주당 기본 8시간 이용할 수 있다. 플레이 시간을 모두 소진하면 별도 아이템을 사용해 충전 가능하다.

이용자는 이곳에서 사냥터와 5종의 '심연의 군주'를 공략하게 된다. 특히 군주 중 3종은 특정 시간에 무작위로 등장하고 퇴장하는 방식으로 설계돼 치열한 경쟁을 유도할 전망이다. 드림에이지는 이번 업데이트를 시작으로 향후 보스 몬스터와 인터서버 전용 서브 퀘스트도 순차적으로 추가할 계획이다.

업데이트와 함께 겨울 이벤트 '빛무리 축제'도 시작됐다. 이용자는 '빛무리 패스'를 통해 기간제 코스튬을 획득할 수 있으며, 유료 구매 시 팬텀 웨폰 외형 선택 상자를 추가로 얻을 수 있다. 미션 수행 시에는 성좌의 가호, 4성 하급 설계도 파편 선택 상자, 에테리움 주괴 등 성장 재료가 지급된다.

또한, 추가 플레이 이벤트 '눈도깨비 대소동'도 열린다. 몬스터 처치나 가젯 조작으로 획득한 '얼음 조각'을 상인에게 전달해 점수를 쌓는 방식이다. 획득한 점수는 실시간으로 공개되며, 누적 점수와 개인 순위에 따라 '따스한 별의 심장', '눈도깨비의 선물', 강화석, 3성 마공핵 등 다양한 보상을 받을 수 있다.