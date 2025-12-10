드림에이지 '아키텍트', 서버 재편 및 성장 콘텐츠 확장…13개 서버 체제 구축

드림에이지는 아쿠아트리가 개발한 MMORPG '아키텍트: 랜드 오브 엑자일(이하 아키텍트)'의 서버 재편을 단행하고 신규 성장 콘텐츠를 업데이트했다고 10일 밝혔다.

이번 서버 재편은 게임 내 인구 불균형을 해소하고 경제 구조를 안정화하기 위해 진행됐다. 특히 향후 도입될 '인터 서버' 콘텐츠에서 경쟁과 협동의 재미를 강화하기 위한 장기적 포석이다.

재편 결과 전체 서버는 총 13개로 재정비됐다. 기존 '파하드' 월드는 4·5 서버가 통합돼 총 4개 서버로, '라그나르' 월드는 3개 서버 체제로 운영된다. 이외 월드들은 각 1~5 서버가 합쳐져 6개 서버 구조로 재편됐다.

거래소 정책은 기존과 동일하게 유지되며, 드림에이지는 재편 이후 경제 상황을 면밀히 모니터링할 방침이다.

서버 재편과 함께 캐릭터 성장 콘텐츠도 확장됐다. '각성' 시스템의 12·13페이지가 새롭게 개방됐으며, '아니마'를 활용한 신규 연구 항목이 추가됐다.

이용자 편의성(QoL) 개선 작업도 이뤄졌다. 의뢰 대행사 충전권 사용 사용자 경험(UX)을 개선하고, 고대인의 문장 사용자 인터페이스(UI) 개편을 통해 권능석 비교 기능을 새롭게 제공한다. 또한 모험가 연맹 연구 일괄 등록 기능이 추가됐으며, 보스 몬스터 스폰 사이클을 리뉴얼해 플레이 공백을 최소화했다.

김민규 드림에이지 사업실장은 "이번 업데이트는 아키텍트의 장기적인 성장 기반을 구축하는 과정"이라며 "앞으로도 콘텐츠와 시스템을 적극적으로 개선해 안정적이고 재미있는 경험을 제공하겠다"고 전했다.