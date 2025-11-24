드림에이지, '아키텍트' 서비스 1개월…서버 통합·인터서버로 '장기 흥행' 승부수

드림에이지가 서비스하는 MMORPG '아키텍트: 랜드 오브 엑자일(이하 아키텍트)'가 정식 서비스 1개월을 맞았다. 출시 한달, 출시 초반 불거진 이슈를 진정성 있는 소통과 발 빠른 대처로 극복하며 장기 흥행을 위한 안정적인 발판을 마련했다는 평가다.

24일 게임업계에 따르면 아키텍트는 현재 구글 플레이 매출 순위 17위를 기록하며 전체 매출 톱20에 안착했다. 특히 경쟁이 치열한 MMORPG 장르 내에서는 매출 순위 5위권을 꾸준히 유지하며 탄탄한 고정 이용자층을 확보하는 데 성공했다.

이러한 초기 안착은 드림에이지의 적극적인 '소통 운영'이 주효했다. 출시 직후 골드 부족과 콘텐츠 난이도 등으로 성장통을 겪었으나, 서비스 2일 차 김민규 사업실장이 직접 '김실장 핫라인'을 가동하며 분위기 반전을 이끌어냈다.

이용자들의 불만을 단순 청취하는 데 그치지 않고, 당일 즉각적인 수정 업데이트를 단행하며 신뢰를 쌓은 것이 순위 반등의 기폭제가 됐다는 분석이다. 실제로 반등 효과는 즉각적으로 나타났다. 아키텍트는 출시 5일차에 구글 매출 순위 5위를 기록했고, 8일 만에 매출 1위를 기록했다.

게임의 본질인 재미 요소를 강화하기 위한 기민한 업데이트도 돋보였다. 드림에이지는 2주 간격의 빠른 업데이트 주기를 유지하며 이용자들의 콘텐츠 갈증을 해소해왔다.

지난 5일 클랜 대항전 ‘신석 점령전’을 통해 경쟁의 재미를 불어넣은 데 이어, 12일에는 월드 거래소 통합과 각종 편의성 개선을 포함한 대규모 업데이트로 게임의 완성도를 한층 끌어올렸다.

서비스 30일을 기점으로 아키텍트는 또 한 번의 도약을 준비한다. 서버 간 불균형 해소와 대규모 전장 확장을 통해 MMORPG 본연의 재미를 극대화하겠다는 전략이다.

김민규 사업실장은 지난 19일 '서비스 30일 기념 서신'을 통해 다음 달 10일 단행될 서버 통합 계획을 발표했다.

김 실장은 "인구수가 적은 서버에서도 나름의 커뮤니티가 형성돼 있어 깊은 고민이 있었으나, 장기적으로 게임 내 경제 활성화와 '인터 서버'의 제대로 된 재미를 전달하기 위해 불가피한 결정을 내렸다"고 설명했다. 통합 후 이용자들의 안착을 돕기 위해 1월 중 서버 이전 기능도 지원할 예정이다.

서버 통합과 함께 공개되는 핵심 콘텐츠 '인터 서버'는 아키텍트의 전장을 획기적으로 넓힐 전망이다. 단순히 사냥터만 확장되는 것이 아니라, 서버의 경계를 허물고 '클랜' 중심의 정치와 외교가 가능한 거대한 심리스 월드가 구현된다.

이용자들은 타 서버 클랜과 자유롭게 동맹이나 적대 관계를 맺으며 시즌제로 운영되는 광활한 전장에서 주둔지 쟁탈전 등 대규모 전투를 즐길 수 있게 된다.

아울러 드림에이지는 신규 이용자 유입을 위한 문턱도 낮춘다. 오는 26일 신규 서버 '라그나르3'를 오픈하고, 기존 서버와 동일한 수준의 파격적인 부스팅 혜택을 제공해 신규 이용자들이 통합 이후 콘텐츠인 인터 서버를 무리 없이 즐길 수 있도록 지원할 계획이다.

하반기 대형 신작들의 공세 속에서 아키텍트가 '서버 통합'과 '인터 서버'라는 승부수를 통해 장기 흥행작으로서의 입지를 더욱 공고히 할 수 있을지 업계의 이목이 쏠리고 있다.