드림에이지 '아키텍트', 구글 플레이 매출 1위…출시 8일만

드림에이지(대표 정우용)는 신작 MMORPG '아키텍트: 랜드 오브 엑자일(이하 아키텍트)'이 출시 8일 만에 구글 플레이 스토어 매출 1위를 달성했다고 30일 밝혔다.

'아키텍트'는 지난 22일 출시돼 꾸준한 이용자들의 관심을 받아왔다. 출시 초반 100위권대로 출발한 구글 매출 순위는 단숨에 10위권까지 도약했고, 이후 8일 만에 이번 성과를 거뒀다.

게임은 언리얼 엔진5 기반의 생동감 넘치는 캐릭터와 단일 채널 심리스 월드가 특징이다. 협동과 도전 중심의 콘텐츠에 비행·수영·등반 등 제약 없는 이동 시스템으로 자유로운 탐험도 가능하다.

드림에이지는 이용자들의 성원에 보답하기 위해 매출 1위 기념 특별 보상을 이벤트를 진행한다. 보상은 1차와 2차로 나누어 지급되며, 1차 보상으로는 ▲중급 코스튬 소환 상자 10개 ▲중급 팬텀 웨폰 소환 상자 10개 ▲100만 골드가 제공된다. 이용자는 '김실장 핫라인' 게시글 내 쿠폰을 사용해 보상을 수령할 수 있다.

2차 보상으로는 ▲코스튬 소환 쿠폰 10개, ▲팬텀 웨폰 소환 쿠폰 10개가 지급될 예정이며, 지급 일정과 방법은 추후 공식 채널을 통해 별도 안내될 계획이다.

드림에이지는 이용자 의견을 적극 반영하며 콘텐츠 완성도 향상과 서비스 안정화에 집중하고 있다. 오는 11월 5일에는 클랜 대항전인 '신석 점령전'이, 11월 12일에는 '월드 거래소 도입'과 '외형 변경권' 등 주요 업데이트를 순차적으로 선보일 예정이다.

드림에이지 관계자는 "이번 성과는 2022년 출범한 드림에이지가 퍼블리셔로서 처음 선보인 대형 프로젝트를 성공적으로 안착시켰다는 점에서 남다른 의미를 갖는다"며 "드림에이지는 이를 계기로 개발·운영·퍼블리싱 전 영역을 아우르는 종합 게임사로의 역량 강화에 속도를 내고 있다"고 밝혔다.