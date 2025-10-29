한미 관세협상 타결에 '마스가' 탄력받나…"韓기업 수주 가능성↑"

한·미 양국 간 관세협상이 극적으로 타결됐다는 소식이 전해지며, 한미 조선 협력 프로젝트(마스가·미국 조선업을 위대하게) 기대감이 다시 부상한다. 이번 합의로 양국이 사실상 ‘조선 동맹’을 향해 한 걸음 더 가까워졌다는 평가가 나오면서, 마스가 구상에도 다시 힘이 실리는 분위기다.

김용범 정책실장은 29일 APEC 미디어센터에서 열린 한미 정상회담 브리핑에서 관세 협상 최대 쟁점이었던 3천500억 달러 대미 투자와 관련해 "현금 투자 2천억 달러, 조선업 협력 1천500억 달러로 구성된다"고 밝혔다.

조선업 협력 1천500억 달러는 한국 기업 주도로 추진하고, 현금 투자 외에 대출과 보증도 포함하는 것으로 합의됐다.

김 실장은 "장기 금융으로 자금 조달하는 선박 금융을 포함해 외환시장 부담을 줄이고, 우리 기업 선박 수주 가능성을 높였다"고 설명했다.

김동관 한화그룹 부회장이 26일(현지시간) 미국 필라델피아시의 한화필리조선소에서 열린 선박 명명식에서 이재명 대통령, 조쉬 샤피로 펜실베니아 주지사 등이 참석한 가운데 환영사를 하고 있다. (사진=한화그룹)

한국의 대미 조선업 투자는 지난 7월 30일 큰 틀에서 합의된 양국 관세 협상 지렛대 역할을 했다는 평가를 받았다. 하지만 대미 투자금 집행 방식 등을 놓고 양국 이견이 좁혀지지 않아 협상 타결 전까지 막판 진통을 거듭했다.

하지만 트럼프 대통령과 이재명 대통령 정상회담 이후 3시간 만에 극적 합의에 이르렀다. 한미 양국은 투자 원금 회수를 위한 다층적 안전장치를 마련하는 데도 합의했다. 상업적으로 합리성이 있는 프로젝트만 추진하고, 원리금이 보장되는 사업에 한해 투자하기로 한 것이다. 또 원리금 상환 전까지 수익을 절반씩 나누되, 20년 안에 원리금이 다 회수되지 않으면 수익 배분 비율을 다시 조정하기로 했다.

김 실장은 “시장 상황이 불안할 경우 투자 시기나 금액을 조정할 수 있는 장치도 마련했다”며 “투자 약정은 2029년 1월까지지만 실제 조달은 장기적으로 이뤄질 것”이라고 설명했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 특별연설을 하고 있다. (사진=대한상의)

이번 한미 관세 협상 타결은 ‘미국 내에서 배를 더 많이 짓겠다’는 정치적 요구와도 직결돼 있다.

트럼프 대통령은 이날 APEC CEO 서밋 특별연설에도 조선 협력을 직접 언급했다. 그는 "한국은 조선업이 아주 발전했으며, 이 자리에도 필라델피아 조선소를 인수한 사람이 있을 것"이라며 "(필리조선소는)세계에서 가장 성공한 조선소가 될 것"이라고 밝혔다.

이어 "엄청난 생산량을 기록한 조선소였는데 제대로 경영이 안됐고 전임 대통령이 잘못했기 때문에 조선업이 사라졌지만, 다시 조선업을 가져올 것"이라며 "미국이 번영하면 동맹도 번영하고, 인도 태평양 동맹국이 번영하면 세계가 안전하고 부강해질 것"이라고 강조했다.