비트코인, 8만 6천 달러도 붕괴…연말 랠리 멀어지나

비트코인이 15일(현지시간) 한때 8만 6천 달러 선이 붕괴되는 등 약세 흐름을 이어가고 있다고 야후파이낸스가 보도했다.

글로벌 가상자산 시황중계 플랫폼 코인마켓캡에 따르면, 비트코인은 이날 장중 한때 8만 5,700달러 대까지 밀리며 24시간 전보다 3% 이상 하락했다. 이는 10월 초 기록한 사상 최고가 약 12만6,000달러 대비 30% 이상 낮은 수준이다.

(사진=이미지투데이)

야후파이낸스는 비트코인 약세의 배경으로 연말 암호화폐 랠리에 대해 전략가들이 여전히 회의적인 시각을 유지하고 있다는 점을 지적했다. 실제로 비트코인은 연초 대비 약 8% 하락한 상태다.

전략가들은 최근 몇 주 동안 비트코인 상장지수펀드(ETF)로의 자금 유입이 부진했던 점이 가격 반등을 제한하고 있다고 분석했다. 비트코인은 지난 10월 사상 최고치 약 12만 6,000 달러를 기록한 이후, 지난 달에는 8만 달러까지 급락한 바 있다.

엑스에스닷컴(XS.com) 수석 시장 분석가 린 트란은 "비트코인은 강한 상승 추세에 진입하기보다는 8만~10만 달러 사이의 비교적 넓은 범위에서 횡보할 가능성이 더 크다”고 전망했다.

거래량 감소도 투자 심리를 위축시키는 요인으로 지목된다. 10X 리서치는 14일 보고서에서 "비트코인 거래량이 매우 저조한 수준"이라며 “전주 대비 약 20% 감소했다”고 밝혔다. 이어 이러한 흐름이 “시장 참여자들의 확신 부족과 투기적 거래 감소를 반영한다”고 덧붙였다.

(출처=이미지투데이)

한편 비트코인은 지난 주 미국 연방준비제도(Fed)가 올해 세 번째 금리 인하를 단행한 이후 9만4,000달러를 넘어서는 모습을 보이기도 했다. 다만 내년 5월 제롬 파월 연준 의장의 임기 종료를 앞두고, 트럼프 대통령이 후임으로 누구를 지명할지를 둘러싼 불확실성이 커지고 있다는 점은 시장의 변동성을 키우는 요인으로 작용하고 있다.

지난주, 투자은행 컴패스포인트 분석가 에드 엥겔은 투자자들에게 비트코인 가격 급등을 쫓는 투자에 대해 경고했다. 그는 지난 6개월간 비트코인을 매수한 투자자들의 평균 매입 단가가 토큰당 약 10만 3,000달러 수준이라고 설명했다. 그는 "비트코인이 이 매입가보다 낮게 거래될 때, 투자자들은 '저가 매수'보다는 '고가 매도'를 할 가능성이 더 높다"고 지적했다.

최근 월가 역시 암호화폐 시장에 대한 기대치를 낮추는 분위기다. 스탠다드차타드는 올해 말 비트코인 가격 목표치를 기존 20만 달러에서 10만 달러로 하향 조정했다. 아울러 2026년 목표치도 30만 달러에서 15만 달러로 대폭 낮춘 바 있다.