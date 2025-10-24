드림에이지 아키텍트', 출시 이틀 만에 피드백 반영...이용자 의견 '발빠른 대처'

드림에이지가 신작 '아키텍트: 랜드 오브 엑자일(이하 아키텍트)'의 출시 초반 이용자 피드백에 발빠르게 대처했다. 게임 서비스를 담당하는 김민규 사업 실장은 지난 22일 출시 이후 단 이틀 만인 24일 새벽 1시경, 공식 커뮤니티를 통해 서비스 개선 방향을 발표했다.

김 실장은 먼저 "뜨거운 기대와 성원에 보답하기 위해 최선을 다했어야 했으나, 저희의 부족함으로 인해 오히려 불편과 실망을 안겨드렸다"고 사과했다.

그는 "골드가 없어서 레피를 타고 뛰어간다는 씁쓸한 이야기, 이것저것 성장하다 보니 어느덧 골드가 다 없어졌다는 황당함, 서버 불안정으로 겪으신 답답함, 최적화 문제, 에픽 퀘스트의 숨 막히는 허들 구간, 노력에 비해 부족했던 득템의 재미 등, 여러분께서 겪으신 어려움이 얼마나 컸을지 가슴 깊이 통감하고 있다"며 개선안을 밝혔다.

드림에이지 '아키텍트'.

발표된 개선안은 이용자들이 가장 큰 불편을 호소한 골드 문제와 난이도에 초점을 맞췄다. 우선 '순간 이동 골드 비용'과 '거래소 등록 골드 비용'을 즉시 대폭 하향 조정한다. 또한 '범람과 대범람', '에픽 퀘스트' 구간, '필드·월드 보스'의 난이도를 낮춰 콘텐츠 진입 장벽을 완화한다.

'득템의 재미'를 높이기 위해 사냥터에서 획득하는 장비의 '비귀속 확률'도 상향 조정해 거래소 경제 순환을 유도할 방침이다. 이 외에도 모바일과 PC 버전의 최적화 및 편의성 개선 작업도 지속할 것을 약속했다.

신속한 개선 조치와 더불어 사과와 감사의 의미를 담은 출시 기념 보상안도 공개했다. 24일에는 '런칭 기념 3성 코스튬 상자'와 '런칭 기념 3성 팬텀웨폰 상자'가 즉시 지급된다. 또한 24일부터 26일까지 주말 3일간 '3성 하급 설계도 파편 선택상자', '정제된 재료 선택상자', '50만골드', '거인의 자판기 티켓' 등을 포함한 추가 접속 보상이 매일 제공된다.

김 실장은 "출시부터 부족한 모습을 보여드렸음에도, 아키텍트를 향한 애정과 기대를 놓지 않고 목소리를 내주시는 모든 유저분께 진심으로 감사드린다"며 "사태를 외면하지 않고, 여러분의 질책을 서비스 개선의 밑거름으로 삼겠다"고 전했다.