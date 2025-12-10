위기 수습 총력 쿠팡...전문 경영인 빼고 '美 최고관리책임자' 전면에

최근 발생한 대규모 개인정보 유출 사태 책임을 지고 박대준 쿠팡 대표가 사임했다. 후임으로는 미국 모회사 쿠팡 Inc.의 최고관리책임자(CAO)이자 법률고문인 해롤드 로저스(Harold Rogers)가 임시 대표로 선임됐다.

그룹 차원에서 법률·준법경영 전문가를 전면에 내세워 사태 수습과 신뢰 회복에 나서겠다는 의지가 반영됐다는 평가다.

쿠팡은 10일 “박대준 대표가 최근 개인정보 유출 사고와 관련해 책임을 통감하고 모든 직위에서 물러났다”고 밝혔다.

박 대표는 “최근의 개인정보 사태에 대해 국민께 실망드린 점에 대해 매우 송구스럽게 생각한다”며 “이번 사태의 발생과 수습과정에서의 책임을 통감하고 모든 직위에서 물러나기로 했다”고 말했다.

박대준 쿠팡 대표이사가 2일 서울 여의도 국회에서 열린 제429회국회(정기회) 과학기술정보방송통신위원회 제18차 전체회의에 출석해 쿠팡 개인정보 유출 사태와 관련해 고개숙여 사과하고 있다. (사진=뉴스1)

박 대표의 사임에 따라 쿠팡의 모회사인 미국 쿠팡 Inc.는 해롤드 로저스를 한국 쿠팡의 임시 대표로 선임했다. 로저스 신임 대표는 현직 쿠팡 Inc. 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄(General Counsel)로, 법률·준법경영 분야의 전문가로 알려져 있다.

로저스 신임 임시 대표는 개인정보 유출 사태에 따른 고객불안을 해소하고, 대내외적인 위기를 수습하는 한편 조직 안정화에 주력할 방침이다.

해롤드 로저스 신임 대표는 글로벌 로펌과 다국적 기업을 두루 경험했다. 그는 미국 브리검영대학교에서 영어영문학 학사 학위를 취득한 뒤 하버드대 로스쿨에서 법무박사(J.D.) 학위를 받았다. 이후 2006년부터 2016년까지 미국의 대형 로펌 시들리 오스틴(Sidley Austin LLP)에서 파트너 변호사로 활동했으며, 2016년부터 2019년까지는 글로벌 통신기업 밀리콤에서 수석부사장 겸 최고윤리준법책임자를 역임했다. 2020년 1월부터는 쿠팡Inc에 합류해 최고관리책임자 및 법률 책임자를 맡고 있다.

해롤드 로저스(Harold Rogers) 미국 쿠팡 Inc 최고관리책임자

업계에서는 이번 인사를 두고 단순한 대표 교체가 아닌, 본사가 직접 리스크 관리에 나선 체제로 해석하고 있다. 특히 한국 법인 수장을 법률 책임자가 겸직하는 구조를 택한 점은 ‘보안·컴플라이언스 위기’로 보고 있기 때문이라는 분석이다.

향후 수사 및 규제 당국의 조사 대응, 피해 보상 논의 등에서도 법률 중심의 대응 전략이 본격화될 가능성이 크다는 관측이 나온다.

관련기사

쿠팡은 “개인정보 유출 사태로 심려를 끼쳐드린 점에 대해 깊이 사과드린다”며 “재발 방지를 위해 정보보안을 강화하고 신뢰 회복에 최선을 다할 것”이라고 말했다.

오는 17일에 국회 과학기술정보방송미디어통신위원회서 열릴 예정인 쿠팡 청문회에는 당초 김범석 미국 쿠팡Inc 의장과 박대준 대표, 강한승 북미 사업 개발 총괄, 브래드 매티스 최고보안책임자(CISO), 민병기 대외협력 총괄 부사장, 조용우 국회·정부 담당 부사장 등이 증인으로 채택된 바 있다. 다만 박 대표가 사임하면서 로저스 신임 대표가 대신 출석할 가능성도 제기된다.