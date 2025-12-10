무진장 큰 '무신사 용산 메가스토어' 미리 가보니

무신사가 메가스토어 용산을 통해 오프라인 전략을 본격 확대한다. 온라인 스토어와 스탠다드를 한 공간에 통합한 첫 대형 복합 매장으로, 패션부터 홈·뷰티까지 확장한 구성과 팝업 운영 등 기존 매장과 다른 전략적 시도가 담겼다.

10일 기자는 개점을 하루 앞둔 메가스토어 현장을 찾았다. 용산역에서 에스컬레이터를 타고 매장이 위치한 아이파크몰로 향하는 동안, 에스컬레이터 측면에 붙은 ‘메가스토어’ 광고가 먼저 눈에 띄었다.

입구에 들어서면 가장 먼저 눈에 들어오는 공간은 팝업 전용 존이다. 기자가 방문했을 때는 축구 유니폼을 모은 무신사 플레이어 팝업이 운영되고 있었다. 회사 관계자는 “이곳은 한 달 주기로 브랜드와 콘셉트를 전면 교체하는 실험 공간”이라고 설명했다. 회사가 온라인에서 강화해온 콘텐츠 기반 큐레이션을 오프라인에서도 구현하겠다는 전략이다.

무신사 메가스토어 용산 입구에 전시된 무신사 플레이어 팝업

안쪽으로 더 들어오자 무신사 스토어의 상징처럼 자리 잡은 슈즈 월이 보였다. 수백여 개의 신발을 한눈에 보여주는 벽면형 진열대가 자연스럽게 고객의 시야에 걸리는 구조였다.

무신사 메가스토어 용산에 마련된 슈즈 월

매장 전체는 벽 없이 카테고리만으로 나눠져 있다. 여성 브랜드가 모인 ‘무신사 걸즈’와 ‘무신사 포 우먼’, 20~40대 남성을 겨냥한 ‘무신사 워크&포멀’, 10~20대 유니섹스 캐주얼 중심의 ‘무신사 영’ 등으로 구역이 나뉘어 있었다.

무신사 영 매대

무신사 워크 앤 포멀 공간에 상품이 비치돼 있다

기존 무신사 스토어가 패션 중심 매장이었다면, 용산점은 생활용품과 뷰티까지 확장하며 매장의 성격이 달라졌다. 의류뿐만 아니라 침구·타월·디퓨저 등 생활용품을 포함한 ‘무신사 스탠다드 홈’, 스킨케어·메이크업 제품을 다룬 ‘스탠다드 뷰티’까지 대폭 확대 구성됐다.

매장 내부에 진열된 무신사 스탠다드 홈 제품

매장 입점 기준에 대해 무신사 관계자는 “각 구역이 가진 콘셉트와 맞는 브랜드여야 하고, 오프라인에서 판매할 충분한 사이즈·색상 등 제품 구성이 있어야 한다”고 설명했다. 일례로 무신사 걸즈의 경우 여성 고객 비중이 60% 이상인 브랜드를 우선한다.

무신사 용산 메가스토어는 단순한 신규 매장이 아니라, 무신사가 온라인 중심 구조에서 벗어나 오프라인 접점을 본격 확장하기 위한 첫 대형 실험이라는 점에서 의미가 있다고 회사는 설명했다.

회사는 이 매장을 통해 온라인의 큐레이션 방식을 오프라인 공간으로 확장하고, 고객 체류 시간을 늘리는 복합형 리테일 모델을 검증한다는 목표를 갖고 있다.

용산 아이파크몰은 KTX와 공항철도 등 교통 수요가 집중되는 위치로, 가족 단위나 2030세대, 외국인까지 다양한 고객층이 유입되는 상권이라는 장점이 있다. 무신사 관계자는 “용산은 수도권·지방·외국인을 모두 포괄할 수 있는 집객력이 있고, 트래픽층의 폭이 넓다는 점에서 전략적 의미가 있다”고 설명했다.

여기에 기존 입점 매장 계약이 순차적으로 종료되면서 1천평대 대형 면적을 확보할 수 있었던 점도 출점 결정에 영향을 미쳤다.

이날 조만호 무신사 대표가 정몽규 HDC 회장에게 매장 곳곳을 직접 안내하며 구성 의도를 설명하는 모습도 보였다. 회사가 이번 용산 메가스토어에 심혈을 기울였다는 점을 현장에서 확인할 수 있었다.

정몽규 HDC 회장(오른쪽 끝)이 무신사 조만호 대표(오른쪽 끝에서 두 번째)의 매장 설명을 듣고 있다.

매장 내 외국인 방문객을 위해 설치된 안내문

외국인 고객 대응도 강화했다. 안내문은 한국어·영어·중국어·일본어 네 가지 언어로 제공되고, 직원 중 기본적으로 영어 응대를 할 수 있는 인력이 배치돼 있다.

매장은 구조가 넓고 동선이 길다는 특징이 있었다. 이에 대비해 매장에는 중앙 에스컬레이터, 스탠다드 측 입구 등 다양한 진입 동선이 마련돼 있었다. 매장 한가운데에는 계산대를 배치해 고객의 편의를 살렸다. 무신사 관계자는 “공간 특성상 여러 가지 출입구가 있어 동선에 부담이 가지 않을 것”이라고 설명했다.

무신사 메가스토어 매장 한가운데 마련된 계산대

무신사는 이번 메가스토어 용산을 시작으로 카테고리 특화 매장과 대형 플래그십을 병행하는 오프라인 전략을 강화한다는 계획이다. 내년 초 신발 큐레이션 매장 ‘무신사 킥스 홍대’, 여성 특화 매장 ‘무신사 걸즈 영등포점’에 이어, 2천평 규모의 ‘메가스토어 성수’도 3월 문을 열 예정이다. 중고·아울렛 기반 ‘무신사 아울렛&유즈드’ 등 전문 매장도 단계적으로 확대한다는 방침이다.