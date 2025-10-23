무신사 조만호 대표, ‘The BoF 500’ 선정

무신사 조만호 대표가 영국의 패션 전문 매체 ‘더 비즈니스 오브 패션(The Business of Fashion, BoF)’ 이 발표한 ‘The BoF 500 2025’ 에 선정됐다.

23일 무신사에 따르면 ‘The BoF 500’은 매년 세계 패션 산업을 움직이는 인물을 선정하는 글로벌 권위의 리스트로, 리더십·창의성·혁신·사회적 영향·성과 등을 종합적으로 평가한다. 2013년부터 시작된 이 명단은 현재 전 세계 96개국 1천600여 명이 포함돼 있으며, 패션계 영향력을 상징하는 지표로 꼽힌다.

BoF는 조만호 대표를 “한국의 문화적 저력을 바탕으로 K-패션의 글로벌 확산을 이끌고, 기술과 커뮤니티를 결합해 새로운 패션 비즈니스 모델을 구축한 혁신적 리더”로 평가했다. 특히 K-팝 아이돌을 제외하면, 패션 플랫폼 경영인으로 리스트에 오른 유일한 인물이다.

(사진=무신사)

조 대표가 이끄는 무신사는 2001년 스니커즈 커뮤니티에서 출발해 K-패션 브랜드와의 동반 성장으로 국내 최대 패션 플랫폼으로 자리잡았다. 2022년에는 무신사 글로벌 스토어를 출시해 현재 전 세계 13개 지역에서 약 3천 개의 한국 디자이너 브랜드를 소개하며 K-패션의 해외 진출을 선도하고 있다.

무신사 관계자는 “이번 ‘The BoF 500’ 선정은 무신사뿐 아니라 K-패션이 K-컬처의 핵심 산업으로 세계 시장에서 인정받았다는 의미”라며, “신진 브랜드의 발굴부터 글로벌 진출까지 이어지는 성장 모델을 통해 한국 패션 산업의 지속 가능한 구조를 만들어가겠다”고 말했다.