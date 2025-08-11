무신사, 신학기 맞아 ‘잡화 페스티벌’…9만여 개 최대 80% 할인

무신사가 11일부터 18일까지 1천400여 개 인기 브랜드의 패션 잡화를 최대 80% 할인하는 ‘2025 무신사 잡화 페스티벌’을 연다.

이번 행사는 신발·가방·모자·속옷 등 9만여 개 상품을 대상으로 하며, 마뗑킴 ‘하프 셔링 리본 라운드 백’, 마스마룰즈 ‘미니 플랩백팩’, 잔스포츠 ‘슈퍼브레이크’ 등 무신사 월간 랭킹 상위권 제품이 포함됐다.

기간 중에는 ▲가방 데이(11~12일) ▲슈즈 데이(13~14일) ▲모자·언더웨어 데이(15일) ▲우먼즈 데이(16~17일) 순으로 카테고리별 특가전을 진행한다. 우먼즈 데이에는 드래곤 디퓨전, 마리떼 프랑소와 저버, 분크, 아카이브앱크 등 여성 고객 선호 브랜드를 소개한다.

관련기사

(사진=무신사)

또 신규 입점 1년 미만 브랜드를 위한 최대 30% 쿠폰, 무신사 라이브·래플 이벤트, 하루 특가·패키지 특가 등 매일 다른 혜택도 제공한다.

무신사 관계자는 “신학기를 맞아 다양한 잡화를 합리적인 가격에 마련한 기획전”이라며 “신발·가방뿐 아니라 액세서리까지 새 시즌 스타일링을 완성할 기회”라고 말했다.