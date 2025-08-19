무신사-케이뱅크, 회원 전용 금융 서비스 내놓는다

무신사가 인터넷전문은행 케이뱅크, 자회사 무신사페이먼츠와 전략적 협업을 맺고 회원 전용 금융 서비스를 내놓는다.

무신사는 최근 서울 성수동 본사에서 케이뱅크와 업무협약(MOU)을 체결했다고 19일 밝혔다. 이번 협약을 통해 무신사머니와 케이뱅크 계좌를 연계한 맞춤형 금융 상품을 도입한다는 계획이다.

무신사머니 전용 계좌와 연계된 체크카드 출시, 결제 시 추가 적립 혜택 제공 등이 추진된다. 무신사 회원 전용 금융 상품은 이르면 내년 상반기 정식 출시될 예정이다.

관련기사

기념사진을 촬영하고 있는 최영준 무신사페이먼츠 대표(왼쪽)와 강병주 케이뱅크 사업본부장. (사진=무신사)

또한 양사는 무신사에 입점한 1만여 패션 브랜드를 위한 전용 금융 서비스도 검토 중이다. 중소·소상공인 브랜드가 안정적으로 성장할 수 있도록 기업 금융 상품을 개발하겠다는 방침이다.

케이뱅크 강병주 본부장은 “금융과 커머스를 연결하는 생활 밀착형 플랫폼 시너지를 기대한다”고 말했다. 최영준 무신사페이먼츠 대표는 “케이뱅크와 협력을 통해 회원 혜택을 강화할 것”이라고 밝혔다.