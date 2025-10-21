드림에이지 '아키텍트' 출시 D-1...사전 캐릭터 생성 조기 마감

드림에이지(대표 정우용)는 초대형 MMORPG ‘아키텍트: 랜드 오브 엑자일’(이하 아키텍트)의 사전 캐릭터 생성이 조기 마감됨에 따라 2차 캐릭터 생성을 시작했다고 21일 밝혔다.

아키텍트는 오늘 오전 11시부터 캐릭터 사전 생성을 시작했다. 사전 캐릭터 생성은 총 5개 월드 25개 서버에서 진행됐으며, 25분 만에 모든 서버의 수용 인원이 초과돼 예상보다 빠르게 마감됐다.

드림에이지는 조기 마감 직후 빠르게 전체 서버의 수용 인원을 확대하고 오후 1시부터 2차 사전 캐릭터 생성에 돌입했다. 아직 참여하지 못한 이용자는 정식 출시 후 사용할 캐릭터를 생성하고, 직업 선택과 외형 커스터마이징을 진행할 수 있다.

드림에이지 ‘아키텍트’, 사전 캐릭터 생성 조기 마감… 2차 캐릭터 생성 시작

이와 함께 드림에이지는 아키텍트의 정식 출시를 앞두고 공식 홈페이지를 새롭게 개편했다. 게임 설치 방법과 드라이버, 사양 정보 등을 확인할 수 있는 게임 다운로드 및 정보 메뉴를 신설했으며, 이용자 간 소통 활성화를 지원하는 커뮤니티도 오픈했다.

드림에이지의 김민규 사업실장은 “사전 캐릭터 생성이 당초 예상보다 빠르게 마감되면서 아키텍트에 대한 이용자 분들의 뜨거운 관심을 확인할 수 있었다”며 “보다 많은 분들이 원하는 캐릭터명으로 게임을 즐길 수 있도록 서버 수용 인원을 확대했으니 오후 1시부터 시작된 2차 캐릭터 생성에도 많은 참여 부탁드린다”고 밝혔다.

한편, 아키텍트는 아쿠아트리가 개발하고 드림에이지가 퍼블리싱하는 언리얼 엔진5 기반의 초대형 MMORPG로, 내일(22일) 낮 12시에 정식 출시된다. 현재 공식 홈페이지를 통해 기본적인 조작법부터 반드시 알고 있어야 하는 꿀팁까지 이용자들이 게임에 쉽게 적응할 수 있는 인게임 콘텐츠를 공개하고 있다.