정우용 드림에이지 "아키텍트, '나도 해볼 만하다'는 칭찬 듣고픈 MMORPG"

"MMORPG는 내 이야기가 아닌 줄 알았는데, (아키텍트는) '나도 해볼 만하다'는 칭찬을 조금이라도 받을 수 있다면 첫 MMORPG로서 만족할 것 같다."

지난 15일 열린 신작 '아키텍트: 랜드 오브 엑자일(이하 아키텍트)' 미디어 시연회에서 정우용 드림에이지 대표가 밝힌 소회다. 전투가 성장의 유일한 해답이 아니며, 누구나 각자의 방식으로 즐길 수 있는 '모두를 위한 MMORPG'를 만들겠다는 이야기다.

오는 22일 정식 출시를 앞둔 '아키텍트'는 '리니지2 레볼루션' 개발을 이끈 박범진 사단의 AAA급 신작이다. 이날 현장에 참석한 드림에이지의 정우용 대표, 김민규 사업실장과 아쿠아트리의 박범진 대표는 기존 국내 MMORPG 시장의 흥행 공식으로 여겨졌던 과도한 경쟁과 높은 과금 장벽에서 벗어나겠다는 명확한 비전을 제시했다.

정우용 드림에이지 대표.

이번 프로젝트에 임하는 정우용 대표의 각오는 남달랐다. 그는 '아키텍트'가 "드림에이지에서 최초로 선보이는 초대형 프로젝트이자 중요한 결과물"이라고 거듭 강조했다.

이어 "열심히 준비했기에 좋은 성과를 거두고 싶은 마음은 당연하지만, 그에 앞서 '이 게임은 정말 할 게 많다', 그리고 'MMORPG는 내 이야기가 아닌 줄 알았는데, 이 게임은 나도 해볼 만하다'는 칭찬을 조금이라도 받을 수 있다면 첫 MMORPG로서 만족할 수 있을 것"이라고 강조했다.

하반기 치열한 경쟁 구도에 대해서는 "부담스럽다"고 솔직하게 인정하면서도, "나오는 게임들이 모두 자신들의 차별점으로 이용자에게 소구해, 다시 한국 온라인 게임 시장이 비옥해지는 르네상스가 되면 좋겠다. 물론 솔직하게는 그중에서 우리가 조금 더 잘했으면 좋겠다"는 바람을 전했다.

(좌측부터) 김민규 드림에이지 사업실장, 박범진 아쿠아트리 대표, 정우용 드림에이지 대표.

'아키텍트'의 가장 큰 차별점은 전투 외적인 즐거움을 극대화했다는 점이다. 박범진 대표는 "반복적인 사냥이나 전투를 넘어서서 월드를 탐험하며 수집, 퍼즐 같은 여러 콘텐츠를 통해 새로운 방식으로 성장하는 데 초점을 뒀다"고 밝혔다.

대표적인 콘텐츠인 '환영금고'에서는 몬스터를 처치하는 '전투의 시련' 외에도, 블록을 옮겨 길을 만드는 '지혜의 시련', 하늘을 날아 빛의 고리를 통과하는 '비행의 시련' 등 전혀 다른 방식의 도전에 직면하게 된다. 이러한 비전투 콘텐츠들은 단순한 미니게임에 그치지 않고 캐릭터의 영구적인 능력치를 올려주는 핵심 재화를 보상으로 제공해 이용자에게 새로운 성장 동기를 부여한다.

콘텐츠가 이용자에게 '숙제'로 느껴지지 않도록 하는 세심한 설계도 돋보인다. 박 대표는 "도전관문이나 환영금고에도 끝이 있다"며 "테스트 당시에 숙제를 더 달라고 하는 이용자가 있을 정도였다"고 귀띔했다.

박범진 아쿠아트리 대표.

하루 한 번 정해진 시간에 열리는 서버 전체 이벤트 '대범람'에 대해서는 "하루에 여러 번 열면 플레이가 힘들어지고 숙제가 될 것이라 생각했다"며 "모든 이용자가 함께 즐기는 '축제'의 개념으로 접근했다"고 설명했다.

이용자 친화적 기조는 수익모델(BM)에서도 드러난다. 김민규 사업실장은 "제일 궁금해하시는 확률형 상품은 코스튬(외형)과 팬텀웨폰(무기 외형), 단 두 종이 들어가 있다"고 못 박았다. 그는 "날개는 게임에서만 획득이 가능하고, 탈것도 게임에서 플레이한 만큼 좋은 등급을 얻을 수 있다"며 "과금에 너무 부담이 안 가도 플레이를 즐기실 수 있도록 BM을 잘 준비했다"고 강조했다.

MMORPG의 꽃이라 불리는 PvP 콘텐츠에 대한 설명도 이어졌다. 박 대표는 "거인의 탑이나 엔드 콘텐츠인 신석 점령전은 처음부터 PvP 중심으로 설계된 콘텐츠"라면서도 "필드 PvP도 가능하지만, 정상적인 유저들의 플레이 경험을 해치지 않는 선에서 설계했다"고 말했다.

(좌측부터) 김민규 드림에이지 사업실장, 박범진 아쿠아트리 대표, 정우용 드림에이지 대표.

이어 김 실장은 "저희가 심리스 단일 채널이다 보니 막피범에 대한 문의가 있을 것 같다"며 "플레이가 불쾌할 만큼 과도하게 PVP가 되는 것은 시스템적으로 많은 안전장치를 마련했고, 경쟁을 싫어하시는 분들을 위한 방어 장치도 마련하고 있다"고 덧붙였다.

박 대표는 마지막으로 "뻔한 게임이나 남들 다 하는 게임을 만들려고 하지 않았다. 항상 새로운 것을 시도하기 위해 노력했다"며 "이런 것들이 아키텍터를 통해 유저 여러분들께 잘 선보였으면 좋겠다"고 전했다. 드림에이지는 출시 이후에도 매주 콘텐츠를 업데이트하며 끊임없는 재미를 제공하겠다는 각오다.