[이기자의 게임픽] 드림에이지, MMORPG 시장 판도 바꿀까...아키텍트 출시 임박

드림에이지의 신작 게임 '아키텍트: 랜드 오브 엑자일'(이하 아키텍트)의 출시가 임박한 가운데, 기존 인기작과 경쟁해 단기간 의미 있는 성과를 얻을 수 있을지 관심이 쏠리고 있다.

해당 신작 게임은 드림에이지의 AAA급 타이틀로, 국내외 MMORPG 시장의 판도를 바꿀지 기대를 모으고 있는 작품이다.

15일 게임 업계에 따르면 드림에이지는 아쿠아트리가 개발한 신작 MMORPG '아키텍트'의 출시를 앞두고 사전 점검에 나섰다.

드림에이지 '아키텍트'.

'아키텍트'는 지난해 지스타에 출품된 신작 중 하나다. 이 게임은 높은 수준의 그래픽 연출과 몰입도를 높인 컷신, 방대한 즐길거리 등을 담은 것이 특징이다.

특히 이 게임은 캐릭터 중심의 서사와 세계관에 힘을 싣고, 하나의 거대한 심리스 월드를 구현해 모든 이용자가 한 공간에서 상호 작용하도록 설계해 차별화를 꾀했다.

또 협력형 PvE 콘텐츠 '범람'과 '대범람', 퍼즐·비행으로 대표되는 탐험형 콘텐츠를 더해 MMORPG 본연의 재미를 되살렸다는 평가도 있다.

여기에 '아키텍트' 개발사는 세계관 구축과 내러티브에 큰 공을 들였다. 스토리를 한눈에 담기 쉽도록 인물과 사건에 집중해 스토리 라인을 구축한 것이 대표적이다. 이러한 시도는 이용자의 플레이 몰입도를 높이는 데 초점을 맞췄다.

드림에이지 '아키텍트', 사전예약 100만 돌파.

이 게임은 이달 초 사전 등록자 수 100만 명을 돌파하면서 기존 MMORPG 인기작과 어깨를 나란히할지에 업계의 관심을 받기도 했다. 이는 사전 등록 프로모션을 시작한지 한달도 안 돼 나온 성과였기 때문으로 풀이된다.

업계 일각에서는 ‘아키텍트’를 올 하반기 MMORPG의 다크호스로 꼽으며 흥행 여부를 예의 주시하고 있다. 흥행 성패는 출시 후 일주일 안에 가늠될 것으로 보인다.

'아키텍트'는 오는 22일 정식 출시된다. 출시에 앞서 이용자 몰림이 예상돼 21일 사전 다운로드 서비스를 시작할 예정이다.

업계 관계자는 “아키텍트는 하반기 흥행 기대작 중 하나로 꼽히는 대작이다”며 “서비스사 드림에이지와 개발사 아쿠아트리가 한 팀으로 움직이고 있는 만큼 단기간에 좋은 결과가 기대된다”고 전했다.