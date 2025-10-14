드림에이지 '아키텍트', 21일 사전 다운로드 및 캐릭터 생성 시작

드림에이지(대표 정우용)는 오는 21일 오전 11시부터 신작 MMORPG '아키텍트: 랜드 오브 엑자일(이하 아키텍트)'의 사전 다운로드와 캐릭터 생성을 시작한다고 14일 밝혔다. 게임은 오는 22일 정식 출시된다.

사전 다운로드는 PC 버전의 경우 구글 플레이 게임즈, 모바일은 구글 플레이 스토어와 애플 앱스토어를 통해 22일까지 진행된다.

이번 사전 캐릭터 생성을 통해 이용자는 닉네임을 선점하고 직업 선택과 커스터마이징을 미리 체험할 수 있다. 드림에이지는 '베레타', '뮤이나' 등 총 5개 월드, 25개 서버를 공개했으며, 이 중 1개 월드는 스트리머 참여 서버로 운영된다. 스트리머 서버는 일반 이용자도 자유롭게 캐릭터를 생성할 수 있다.

PC 버전 최소 사양은 CPU 인텔 코어 i5-9400, GPU 지포스 GTX 1660, 메모리 16GB 이상이며, 권장 사양은 CPU 인텔 코어 i7-11700, GPU 지포스 RTX 3060, 메모리 16GB 이상이다. 또한 엔비디아 DLSS, AMD FSR, 인텔 XeSS 등 그래픽 최적화 기술을 지원한다. 모바일의 경우 갤럭시 S20 또는 아이폰 12 프로 이상의 기기에서 실행할 수 있다.