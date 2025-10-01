드림에이지, 신작 게임 '아키텍트' 10월 21일 사전 다운로드

드림에이지(대표 정우용)는 1일 초대형 MMORPG ‘아키텍트: 랜드 오브 엑자일(이하 아키텍트)’의 사전 다운로드 및 캐릭터 생성 일정을 공개했다.

사전 다운로드는 오는 21일 시작된다. 모바일 버전은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 다운로드할 수 있고, PC 버전은 구글 플레이게임즈를 통해 설치 가능하다.

사전 다운로드와 함께 캐릭터 생성도 지원한다. 원하는 서버에 접속해 닉네임 생성과 캐릭터 커스터마이징을 진행할 수 있다.

이용자는 ▲거대한 양손검으로 적을 제압하는 ‘전사’ ▲마법 공격과 군중제어 기술을 사용하는 ‘마법사’ ▲암살도를 활용해 빠른 액션을 펼치는 ‘암살자’ ▲장궁으로 적을 견제하고 강력한 한 방을 날리는 ‘사냥꾼’ ▲치유와 공격 마법을 동시에 구사하는 ‘전투사제’ 등 클래스별 전투 스타일과 특징을 미리 파악해 클래스를 선택할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

이후 성별부터 헤어, 이마, 광대, 눈동자, 어깨넓이 등 외형의 세부적인 요소를 세밀하게 조정할 수 있는 커스터마이징 기능을 활용해 나만의 개성 넘치는 캐릭터를 완성할 수 있다. 아키텍트의 5개 클래스에 대한 자세한 정보는 공식 홈페이지 내 ‘GM의 TMI’에서 확인 가능하다.

드림에이지 김민규 사업실장은 “사전 다운로드와 캐릭터 생성을 통해 출시 첫날부터 원활한 게임 경험을 제공하고자 한다”며 “이미 공개된 콘텐츠를 통해 클래스와 커스터마이징 정보를 미리 확인해보시길 바라며 사전 다운로드와 캐릭터 생성 관련 세부사항은 추후 공지 예정이다”고 전했다.

한편, 아키텍트는 아쿠아트리가 개발하고 드림에이지가 퍼블리싱하는 언리얼 엔진5 기반의 초대형 MMORPG로, 오는 22일 정식 출시를 앞두고 있다. 현재 공식 사전등록 페이지와 앱 마켓을 통해 사전등록을 진행 중이다.