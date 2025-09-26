드림에이지 '별이되어라2', 신규 5성 기사 '다이애나' 출시

디에리의 회화 '찬란한 시대' 신규 난이도 추가...최초 클리어 시 휘장 획득

게임입력 :2025/09/26 13:15

이도원 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

드림에이지(대표 정우용)는 플린트(대표 김영모)가 개발한 2D 액션 MORPG ‘별이되어라2: 베다의 기사들’에서 신규 5성 베다의 기사 ‘다이애나’를 업데이트했다고 26일 밝혔다.

‘다이애나’는 대형검을 사용하는 불 속성 근거리 딜러로, 스킬 ‘고통의 찬미’와 패시브 ‘가학증’을 통해 공격력과 불 속성 피해량을 강화한다. 시그니처 스킬 ‘환희의 강습’은 ‘가학증’을 소모해 체력을 회복하고 추가 피해 및 강인함 증가 효과를 부여한다.

이와 함께 대형검을 사용하는 피 속성 근거리 서포터 5성 베다의 기사 ‘블루벨’이 다시 전장에 합류했다. ‘블루벨’은 공격한 적에게는 받는 피 속성 피해 증가 효과를, 해당 적을 공격한 파티원에게는 공격력과 피해량 증가 등 강력한 버프를 부여해 전투를 유리하게 이끈다.

드림에이지 ‘별이되어라2’, 신규 5성 기사 ‘다이애나’ 출시.

또한 추석 연휴를 더욱 풍성하게 즐길 수 있는 이벤트가 10월 30일까지 진행된다. ‘금빛들녘 축제’에서는 모험 던전에서 수집한 ‘삼색 반달떡’ 개수에 따라 운명의 결정, 은하의 황홀경 등이 지급된다.

관련기사

뿐만 아니라 이벤트 기간 중 7일 동안 게임에 접속만 해도 인연의 결정, 운명의 결정, 광채, 색감의 추상 등 다양한 보상이 제공된다. 아울러 역사의 쇄편, 염원의 용매 등 아이템과 운명의 결정, 은하의 황홀경, 별석 등 푸짐한 재화를 얻을 수 있는 미션 이벤트 ‘달빛에 물든 가을밤’도 마련했다.

이 밖에 디에리의 회화 ‘찬란한 시대’에 랭킹을 지원하는 신규 난이도 ‘불멸의 시대’가 추가됐다. 최초 클리어 시 ‘끝나지 않은 연대기’ 휘장을 획득할 수 있다.

이도원 기자leespot@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
드림에이지 별이되어라

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

양분된 反쿠팡연대…네이버·컬리 VS 신세계·알리바바

명륜진사갈비 오너 일가, 대부업 12곳 실소유...가맹점에 고금리 대출

"휴머노이드는 주권 산업...6천만원대 제품 내놓을 것"

세계 '광물·제련' 中 손아귀에…K-배터리 해법 있나

ZDNet Power Center