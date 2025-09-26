드림에이지 ‘별이되어라2’, 신규 5성 기사 ‘다이애나’ 출시.

드림에이지(대표 정우용)는 플린트(대표 김영모)가 개발한 2D 액션 MORPG ‘별이되어라2: 베다의 기사들’에서 신규 5성 베다의 기사 ‘다이애나’를 업데이트했다고 26일 밝혔다.

‘다이애나’는 대형검을 사용하는 불 속성 근거리 딜러로, 스킬 ‘고통의 찬미’와 패시브 ‘가학증’을 통해 공격력과 불 속성 피해량을 강화한다. 시그니처 스킬 ‘환희의 강습’은 ‘가학증’을 소모해 체력을 회복하고 추가 피해 및 강인함 증가 효과를 부여한다.

이와 함께 대형검을 사용하는 피 속성 근거리 서포터 5성 베다의 기사 ‘블루벨’이 다시 전장에 합류했다. ‘블루벨’은 공격한 적에게는 받는 피 속성 피해 증가 효과를, 해당 적을 공격한 파티원에게는 공격력과 피해량 증가 등 강력한 버프를 부여해 전투를 유리하게 이끈다.

또한 추석 연휴를 더욱 풍성하게 즐길 수 있는 이벤트가 10월 30일까지 진행된다. ‘금빛들녘 축제’에서는 모험 던전에서 수집한 ‘삼색 반달떡’ 개수에 따라 운명의 결정, 은하의 황홀경 등이 지급된다.

뿐만 아니라 이벤트 기간 중 7일 동안 게임에 접속만 해도 인연의 결정, 운명의 결정, 광채, 색감의 추상 등 다양한 보상이 제공된다. 아울러 역사의 쇄편, 염원의 용매 등 아이템과 운명의 결정, 은하의 황홀경, 별석 등 푸짐한 재화를 얻을 수 있는 미션 이벤트 ‘달빛에 물든 가을밤’도 마련했다.

이 밖에 디에리의 회화 ‘찬란한 시대’에 랭킹을 지원하는 신규 난이도 ‘불멸의 시대’가 추가됐다. 최초 클리어 시 ‘끝나지 않은 연대기’ 휘장을 획득할 수 있다.