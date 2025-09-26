드림에이지, 신작 PvP 게임 '알케론' 2차 알파 테스트

드림에이지(대표 정우용)는 본파이어 스튜디오가 개발 중인 차세대 팀 기반 PvP 게임 ‘알케론(Arkheron)’의 2차 글로벌 알파 테스트를 실시한다고 26일 밝혔다.
이번 테스트는 오늘부터 28일까지 글로벌 PC 게임 플랫폼 스팀(Steam)을 통해 참여할 수 있다.
테스트 참가자는 핵심 콘텐츠인 팀플레이와 전투 시스템을 경험할 수 있다. 드림에이지와 본파이어 스튜디오는 테스트 결과를 바탕으로 다양한 피드백을 반영해 게임의 완성도를 높여 나갈 방침이다.
알케론은 45명의 플레이어가 3인 1팀을 이뤄 총 15개 팀이 경쟁하는 전략적 PvP 게임으로, 내년 PC와 X박스 시리즈 X, 플레이스테이션5(PS5)를 통해 출시된다.
드림에이지는 이번 주 일본 마쿠하리 멧세에서 열리는 도쿄게임쇼 2025 크리에이터 라운지에 알케론을 출품한다. 현장 부스에서는 인플루언서를 대상으로 한 시연과 포토부스 등 체험 콘텐츠가 운영되며, 현지 인플루언서와의 직접 소통도 이뤄진다. 드림에이지는 이번 참가를 통해 일본 시장에서의 브랜드 인지도를 확대해 나간다는 전략이다.