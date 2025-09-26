드림에이지, 신작 PvP 게임 '알케론' 2차 알파 테스트

9월 26일부터 28일까지 스팀 플레이 가능

게임입력 :2025/09/26 16:31

이도원 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

드림에이지(대표 정우용)는 본파이어 스튜디오가 개발 중인 차세대 팀 기반 PvP 게임 ‘알케론(Arkheron)’의 2차 글로벌 알파 테스트를 실시한다고 26일 밝혔다. 

이번 테스트는 오늘부터 28일까지 글로벌 PC 게임 플랫폼 스팀(Steam)을 통해 참여할 수 있다. 

테스트 참가자는 핵심 콘텐츠인 팀플레이와 전투 시스템을 경험할 수 있다. 드림에이지와 본파이어 스튜디오는 테스트 결과를 바탕으로 다양한 피드백을 반영해 게임의 완성도를 높여 나갈 방침이다.

관련기사

드림에이지, 차세대 PvP 신작 ‘알케론’ 2차 스팀 알파 테스트 시작.

알케론은 45명의 플레이어가 3인 1팀을 이뤄 총 15개 팀이 경쟁하는 전략적 PvP 게임으로, 내년 PC와 X박스 시리즈 X, 플레이스테이션5(PS5)를 통해 출시된다. 

드림에이지는 이번 주 일본 마쿠하리 멧세에서 열리는 도쿄게임쇼 2025 크리에이터 라운지에 알케론을 출품한다. 현장 부스에서는 인플루언서를 대상으로 한 시연과 포토부스 등 체험 콘텐츠가 운영되며, 현지 인플루언서와의 직접 소통도 이뤄진다. 드림에이지는 이번 참가를 통해 일본 시장에서의 브랜드 인지도를 확대해 나간다는 전략이다.

이도원 기자leespot@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
드림에이지 알케론 PC게임 콘솔 스팀

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

'양자이득' 어디까지 왔나…전문가 5인에 듣는다

배터리 공급망 없이 에너지 안보도 없다…"탈중국이 관건"

"미래의 흑백요리사 누구?"…익산 달군 'NS푸드페스타' 가보니

양분된 反쿠팡연대…네이버·컬리 VS 신세계·알리바바

ZDNet Power Center