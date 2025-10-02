드림에이지 신작 '아키텍트', 사전등록 100만 돌파

사전등록 2주 만에 달성…10월 22일 정식 출시

게임입력 :2025/10/02 10:35

드림에이지는 아쿠아트리에서 개발 중인 신작 MMORPG '아키텍트: 랜드 오브 엑자일(이하 아키텍트)'의 사전등록자 수가 100만명을 넘어섰다고 2일 밝혔다.

지난 달 17일 사전등록을 시작한 아키텍트는 2주 만에 100만 명을 달성했다. 아키텍트는 ▲6kmx6km 규모의 심리스 월드 ▲무작위 PvE 콘텐츠 '범람' ▲5인 협력 던전 '균열' ▲대규모 클랜 전투 '신석 점령전' 등을 핵심 콘텐츠로 내세우고 있다.

현재 아키텍트는 공식 홈페이지와 양대 앱 마켓을 통해 사전등록을 진행 중이며, 참여자에게는 인게임 아이템을 제공한다.

드림에이지 '아키텍트', 사전예약 100만 돌파.

한편, 아키텍트는 오는 22일 정식 출시될 예정이다.

