[현장] '슈퍼맨' 감독 제임스 건 "창의력의 적은 자기 검열…쓰레기 만들어도 상관없어"

[로스앤젤레스(미국)=조이환 기자] "쓰레기를 만들어도 괜찮다고 스스로에게 허락하십시오. 스스로를 심판하는 습관은 창의력의 적입니다. 자기 검열을 끄는 순간 진정한 창의력이 나옵니다."

'슈퍼맨', '가디언즈 오브 갤럭시'의 감독이자 DC 스튜디오 공동 최고경영자(CEO)인 제임스 건은 29일 미국 로스앤젤레스에서 진행된 '어도비 맥스 2025' 기조연설 무대에서 자신의 핵심 창작 철학을 이같이 밝혔다. 그는 "꿈을 따르지 말라"는 파격적인 조언과 함께 B급 영화사에서 시작해 할리우드 정점에 오르기까지의 여정을 솔직하게 공유했다.

건 감독은 "'꿈을 따르라(Follow your dream)'는 말을 믿지 않는다"고 단언했다. 이어 "꿈을 쫓는 것은 지금 당장이 아닌 외부의 것을 쫓는 것"이라며 "나는 내가 가장 잘할 수 있고 동시에 사랑하는 일을 하고 싶었다"고 말했다.

어도비 맥스 2025에서 제임스 건 감독(오른쪽)이 파이어사이드 챗을 진행하는 모습 (사진=조이환 기자)

일례로 그는 자신이 음악을 사랑했지만 최고는 아니었기에 대신 영화 제작에서 자신의 재능을 '발견'했다고 강조했다. 자신의 능력을 솔직하게 평가하고 무엇을 즐기는지 발견하는 이 단계를 많은 이들이 건너뛴다는 지적이다.

더불어 건 감독은 성공의 비결은 '야망'이지만 그 핵심은 노력이라는 지루할 정도로 단순한 진실에 있다고 말했다.

그는 "나는 재능이 있지만 나와 똑같이 재능 있는 사람이 어딘가에 있다는 것을 안다"며 "그래서 그 사람보다 두 배 더 열심히 일할 것"이라고 말했다.

또 다른 핵심 비결로는 '시작한 것은 무조건 끝내는 것'을 꼽았다.

건 감독은 "젊었을 땐 완벽주의 때문에 프로젝트를 포기하곤 했지만 '시작한 것은 무조건 끝낸다'고 결심한 순간 인생이 바뀌었다"며 "실제로 지난 한 해 동안 '슈퍼맨', '피스메이커', '크리처 코만도스' 각본으로 총 650페이지를 썼다"고 밝혔다.

어도비 맥스 2025 (사진=조이환 기자)

기술(CG)에 대한 솔직한 관점도 밝혔다. 그는 "'슈퍼맨'의 CG 테스트에 감탄했다"면서도 "많은 감독이 계획 없이 현장에 와서 '어차피 CG로 만들면 돼'라고 말하는 것을 싫어한다"고 밝혔다. 이어 "CG는 엉성한 계획의 덮개가 아니라 스토리를 위한 도구가 돼야 한다"고 지적했다.

더불어 건 감독은 자신의 작업 방식을 설명하며 모든 배우는 '포토샵'과 같다는 독특한 비유를 들었다. 포토샵은 훌륭한 프로그램이지만 제대로 쓰려면 '학습 곡선'이 필요하듯 배우마다 파악하는 시간이 필요하다는 설명이다.

실제로 그는 '가디언즈 오브 갤럭시' 촬영 당시 크리스 프랫은 초반 테이크, 조이 살다나는 후반 테이크에서 최고의 연기가 나오는 것을 파악하고 촬영 순서를 조정한 일화를 공유했다.

그의 영화에서 음악이 중요한 이유에 대해서는 "'가디언즈'의 70년대 음악은 내가 좋아해서가 아니라 우주라는 낯선 배경에서 관객을 붙잡아두는 '닻' 역할로 필요했기 때문"이라며 "모든 선택이 스토리텔링에 기반한다"고 설명했다.

마지막으로 그는 22살 시절 변호사인 아버지와의 일화를 공유했다. 변호사가 될까 고민하는 아들에게 아버지는 "나는 계약서를 사랑해서 변호사를 한다"며 "네가 좋아하는 것을 해야 성공이 따라올 것이다"라고 조언했다.

건 감독은 "아버지의 조언이 없었다면 두려움 때문에 안정적인 길을 택했을 것"이라며 "리스크를 감수하라"고 밝혔다. 이어 "최악의 경우는 상처받고 실망하는 것이지만 적어도 스스로에 대해 기분 좋게 느낄 수는 있을 것"이라고 강조했다.