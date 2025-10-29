[현장] "생성형 툴에 대화형 경험"…어도비, AI 혁신 '2대 축' 공개

[미국 로스앤젤레스=조이환 기자] 어도비가 폭증하는 전 세계 콘텐츠 수요에 대응하기 위해 '인공지능(AI) 모델'과 'AI 에이전트'를 양대 축으로 하는 구체적인 기술 로드맵을 제시했다.

어도비는 28일 미국 로스앤젤레스에서 '어도비 맥스 2025'를 개최했다. 이날 기조연설 무대에 오른 데이비드 와드와니 어도비 디지털 미디어 비즈니스 부문 사장은 "오늘 우리는 무대에서 그 어느 때보다 많은 혁신을 보여줄 것"이라며 샨타누 나라옌 CEO에 이어 AI 전략의 2부를 시작했다.

와드와니 사장은 아티스트 디자이너 영상 전문가 소셜 크리에이터 등 현장의 청중을 향해 "여러분이 만드는 콘텐츠는 그 어느 때보다 더 많은 수요를 요구받고 있다"며 "실제 기업들의 콘텐츠 수요는 5배 이상 증가했으며 크리에이티브 및 마케팅팀 77%가 인재 채용을 확대하며 이 수요에 대응하고 있다"고 말했다.

어도비가 폭증하는 전 세계 콘텐츠 수요에 대응하기 위해 '인공지능(AI) 모델'과 'AI 에이전트'를 양대 축으로 하는 구체적인 기술 로드맵을 제시했다. (사진=조이환 기자)

이에 더해 크리에이티브 산업은 두 가지 거대한 기술 트렌드를 바탕으로 엄청난 변화를 겪고 있는 상황이다. 이같은 변화에 와드와니 사장이 제시한 두 가지 축은 'AI 모델 기반의 생성형 툴'과 'AI 에이전트 기반의 대화형 경험'이다.

그는 "우리는 이 기술들을 여러분에게 제공하는 데 전념하고 있다"며 "이 과정에서 크리에이터 여러분이 항상 창의적 프로세스의 중심에 있도록 할 것"이라고 약속했다.

"모델이 전부다"…'자체·파트너·맞춤형' 3대 AI 전략 공개

와드와니 사장은 먼저 '생성형 툴' 전략을 꺼내들었다. 그는 "생성형 AI 모델이 놀라운 속도로 개선되고 있지만 복잡성도 커지고 있다"며 "최고의 모델을 선택하는 것은 품질, 성능, 비용, 상업적 안전성 등 여러 요소를 따져야 한다"고 말했다.

다만 이같은 상황은 창의적 흐름을 방해할 수 있는 것도 사실이다. 이에 그는 이 문제를 해결하기 위해 어도비의 '3가지 약속'을 발표했다. 우선 이 회사는 상업적으로 안전한 어도비 '파이어플라이' 모델을 계속 제공할 예정이다. 실제로 '파이어플라이'의 AI 지원은 이미지, 비디오, 오디오, 벡터, 3D 등으로 확장됐다.

와드와니 사장은 "더불어 우리는 업계 최고의 '파트너 모델'을 통합해 필요한 '선택권'을 제공하겠다"며 "마지막으로는 여러분 고유의 스타일로 '당신만의 모델'을 만들고 맞춤화하는 새로운 방법을 제공할 것"이라고 선언했다.

더불어 그는 파트너 모델 전략을 설명하며 루마 AI, 런웨이, 일레븐랩스, 블랙 포레스트 랩스(플럭스), 구글 등이 참여한 소개 영상을 공개했다. 이 모든 회사의 모델들은 어도비의 크리에이티브 클라우드 플랜에 포함되게 된다.

이어 그는 어도비가 구글과의 파트너십 확장을 공식 발표하며 구글 딥마인드의 일라이 콜린스 부사장을 무대로 불렀다.

어도비-구글 파트너십 (사진=조이환 기자)

이날 무대에 올라온 콜린스 부사장은 "우리가 발표한 '나노 바나나' 등과 어도비 툴의 원활한 통합이 핵심"이라며 "창의적 비전을 뒷받침할 것"이라고 말했다.

실제로 이번 파트너십으로 기업용 솔루션인 '어도비 파이어플라이 파운드리'에는 구글 모델이 포함된다. 콜린스 부사장에 따르면 기업 고객은 구글 모델을 자사 데이터로 미세 조정해 브랜드 일관성을 갖춘 콘텐츠를 대량 생성할 수 있게 된다. 구글 모델은 크리에이티브 클라우드 앱에도 통합되게 된다.

와드와니 사장은 마지막 전략으로 '누구나 만들 수 있는 모델(Your model)'을 소개하며 신기능 '파이어플라이 커스텀 모델'을 최초 공개했다. 이 모델은 사용자의 개인 스타일에 철저히 맞춰 조정된다는 설명이다.

해당 모델의 시연을 맡은 어도비 에반젤리스트는 자신이 과거에 작업한 이미지 10여 장을 현장에서 업로드해 '자신만의 스타일'을 학습시킨 커스텀 모델을 즉석에서 생성했다. 특히 그가 "꽃으로 덮인 새"라는 동일한 프롬프트를 입력하자 기본 모델과 달리 자신의 독특한 화풍이 완벽하게 반영된 결과물이 생성돼 청중의 환호를 받았다.

시연자는 "이 커스텀 모델은 포토샵 같은 앱에서 드롭다운 메뉴로 즉시 선택해 사용할 수 있다"며 "이제 어도비 모델, 파트너 모델, 그리고 당신의 모델까지 모든 최고 모델을 한곳에서 제공하게 된다"고 설명했다.

"AI가 대화로"…언어-직접 조작 결합한 '에이전트' 공개

와드와니 사장은 '생성형 툴'에 이어 어도비 혁신의 또다른 핵심 축인 '대화형 경험' 전략을 공개했다.

그는 "AI 에이전트의 핵심은 '언어(프롬프트)'와 '직접 조작(클릭, 슬라이더)'의 결합"이라며 "자연스럽게 말로 지시하고 보다 쉽게 직접 작업하는 것"이라고 설명했다.

와드와니 사장에 따르면 어도비 AI 어시스턴트는 5가지 핵심 역량을 갖췄다. 어시스턴트는 '복잡한 추론'으로 하나의 명령어를 여러 작업으로 자동 수행한다.

또 '할로윈 테마' 같은 추상적 개념을 이해하는 '시맨틱 인텔리전스'와 채팅과 유저 인터페이스(UI)를 결합한 '멀티모달 입력'을 갖췄다. '세상 지식'과 '창의적 워크플로우 최적화'로 디자인 명암비 등을 조언하기도 한다.

첫 번째 시연으로는 '어도비 익스프레스 AI 어시스턴트'가 공개됐다. 시연자는 행사 정보가 담긴 이메일 텍스트를 통째로 붙여넣었다. AI 어시스턴트는 이를 즉각 분석해 제목, 날짜, 시간, 주소 등 모든 요소를 디자인에 한 번에 찾아 수정했다.

이날 첫 시연자는 "할로윈 컬러 팔레트로 바꿔줘"라고 명령해 '세상 지식'을 활용했다. "너구리를 할로윈 의상 입히고 배경 흐리게 해줘"라고 명령하자 AI는 이미지 생성과 함께 '배경 흐림' 강도를 조절하는 슬라이더 유저 인터페이스(UI)를 제공했다. 이는 와드와니 사장이 강조한 '멀티모달' 경험이다.

이어 '어도비 포토샵 AI 어시스턴트' 데모가 청중의 이목을 끌었다. 또다른 시연자는 "피사체 빼고 밝기 낮추고 전체 채도 높여줘"라는 한 줄 명령어를 입력했다. AI는 즉시 피사체 마스크를 자동 생성하고 조정 레이어를 추가하는 등 복잡한 작업을 비파괴적으로 수행했다.

그는 "내 디자인을 검토해줘"라고도 요청했다. 이에 AI는 "텍스트의 명암비가 낮다"며 디자인을 분석하고 개선점을 제안했다.

어도비 '챗GPT' 데모 (사진=조이환 기자)

하이라이트는 레이어 자동 명명이었다. 시연자가 "내 모든 레이어 이름을 바꿔줘"라고 명령하자 AI가 각 레이어의 이미지를 시각적으로 분석해 '주체', '배경' 등으로 자동 변경했다.

와드와니 사장은 "우리는 이 경험을 '챗GPT' 같은 인기 플랫폼에도 적용 중"이라고 밝혔다. 실제로 이날 마지막 시연자는 챗GPT 내부에서 '어도비 익스프레스' 앱을 직접 실행했다.

이날 시연에서 익스프레스 앱은 '챗GPT'와 나눈 대화의 맥락을 그대로 이어받아 디자인 템플릿을 생성했다. 시연자가 "(기존의 디자인의) 강아지를 골든 두들로 바꿔줘", "배경을 어둡게 해줘" 등 챗GPT 대화창에서 곧바로 디자인 수정을 요청하자 모든 사항이 완벽하게 반영됐다.

와드와니 사장은 "오늘 보여준 것은 시작에 불과하다"며 "우리의 AI 전략은 '통합된 AI 모델'과 '창의성을 인식하는 AI 어시스턴트'로 요약된다"고 강조했다.