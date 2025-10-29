[현장] 어도비, '파이어플라이' 대격변…웹·모바일·파트너 AI '올인원' 선언

[미국 로스앤젤레스=조이환 기자] 어도비가 인공지능(AI) 툴 난립으로 인한 크리에이터의 피로감을 해결하기 위해 회사의 '파이어플라이'를 단일 목적지로서 개편한다.

어도비는 28일 미국 로스앤젤레스에서 '어도비 맥스 2025'를 개최했다. 이날 기조연설 무대에 오른 일라이 그린필드 어도비 최고기술책임자(CTO) 겸 수석 부사장은 "새로운 크리에이티브 기술의 폭발적인 증가는 복잡성을 야기한다"며 "우리 '파이어플라이'는 업계 최고 모델들을 하나의 공간에 통합해 아이디어부터 전달까지 전 과정을 지원할 것"이라고 밝혔다.

그린필드 CTO는 이 전략의 핵심으로 '파이어플라이 이미지 모델 5'를 최초 공개했다.

그는 "이미지 모델 5는 전문가급 조명과 질감을 갖춘 사실적 인물 생성에 탁월하다"며 "업스케일링 없이 네이티브 4MP 해상도를 제공해 즉시 실무에 투입할 수 있다"고 설명했다.

특히 파이어플라이 최초로 프롬프트 기반 편집이 가능해졌다는 설명이다. 그린필드 CTO에 따르면 이 툴은 "모자를 추가하거나 스웨터 색을 바꾸라"는 지시를 정확히 따르면서 수정한 부분 외 나머지 픽셀은 그대로 유지하는 일관성이 업계 최고 수준이다.

그는 "우리는 파트너 모델 통합 전략도 재확인하고자 한다"며 "수십 개의 구독료를 내는 대신 파이어플라이 '하나의 구독'으로 업계 최고 모델들을 쓸 수 있다"고 말했다.

실제로 파이어플라이를 통해 사용 가능한 비디오 모델로는 비오(Veo), 루마 레이(Luma Ray), 피카(Pika)가, 이미지 모델로는 구글 '나노 바나나', 플럭스(Flux), 오픈AI GPT 이미지 등이 있다.

이날 폴 트라니 에반젤리스트가 '파이어플라이 보드' 시연을 선보였다. 그는 파이어플라이 보드를 '창의적 놀이터'라고 정의했다.

시연에서는 그는 포토샵, 일러스트레이터, 파일, 비디오 등 모든 에셋을 한 공간에서 관리했다. '일렉트릭 파티' 같은 '프리셋'으로 즉각 스타일을 탐색하고 프롬프트 없이 이미지와 스타일 레퍼런스만으로 새로운 이미지를 생성했다.

트라니 에반젤리스트는 "이 과정에서 파이어플라이, 플럭스, 이마젠 등 원하는 모델을 자유롭게 선택할 수 있다"고 설명했다. 동료 디자이너를 보드에 초대해 실시간 댓글로 협업하는 모습도 공개했다.

어도비 파이어플라이 데모 (사진=조이환 기자)

이어 또다른 데모에서 웨일스에서 온 루시 스트리트 에반젤리스트는 '파이어플라이 웹 에디터'를 시연했다. 그는 "아이디어 구상부터 영상 완성까지 브라우저를 떠나지 않고 가능하다"고 강조했다.

실제로 그는 '이미지 모델 5'를 사용해 영상 프레임에서 "자동차를 지워줘"라는 프롬프트만으로 이미지를 깔끔하게 수정했다.

이어 새로 공개된 웹 기반 '파이어플라이 비디오 에디터'가 등장했다. 루시 스트리트는 '향상된 스피치' 기능으로 에어컨 소음이 가득한 오디오를 스튜디오 품질로 복원했다.

'텍스트 기반 편집' 기능도 청중의 이목을 끌었다. 영상 스크립트에서 불필요한 잡담이나 모든 '일시 중지(pauses)' 구간을 텍스트 삭제만으로 잘라냈다.

하이라이트는 구글 '비오 3.1' 모델을 활용한 비디오 및 오디오 동시 생성 시연이었다. 그는 거북이 벽화 이미지에 "거북이가 벽을 부수고 물을 튀기며 날아가고 물 튀는 소리가 들린다"고 명령했다. 그 결과 사운드 효과까지 포함된 영상이 생성됐다.

또다른 시연자인 켈리 웰든 에반젤리스트는 무료 아이폰 앱 '프리미어 모바일'을 시연했다. 그는 기조연설 현장에서 청중의 소음이 섞인 음성을 라이브로 녹음했다. 이어 '향상된 스피치' 기능으로 배경 소음을 완벽하게 제거해 환호를 받았다. 정지된 식물 이미지를 "바람에 부드럽게 흔들리는" 동적 비디오로 변환하는 '이미지 투 비디오' 기능도 선보였다.

가장 큰 박수를 받은 대목은 AI 사운드 효과였다. 그는 "카메라 셔터"라는 프롬프트와 함께 직접 입으로 "클릭, 클릭, 클릭" 타이밍을 녹음했다. AI는 이 타이밍에 정확히 맞춰 사운드 효과를 생성했다. 웰든은 무제한 트랙 레이어링 자동 캡션 등 프로급 기능도 함께 시연했다.

어도비 파이어플라이 시연 (사진=조이환 기자)

이날 마지막으로 그린필드 CTO는 데모에 이어 유튜브와의 새로운 파트너십을 발표했다. 그는 스콧 실버 유튜브 엔지니어링 부사장을 무대로 초대했다. 이날 양사는 '프리미어 모바일' 앱 내에 '유튜브 쇼츠용 콘텐츠 제작(Create for YouTube Shorts)' 전용 공간을 출시한다고 밝혔다.

스콧 실버 부사장은 "유튜브 쇼츠는 월 20억 명이 시청하고 일 2천억 뷰가 발생한다"며 "프리미어 모바일의 정밀한 멀티트랙 편집 기능과 유튜브의 트렌디한 템플릿이 결합될 것"이라고 말했다. 이어 "이제 프리미어 모바일 내에서 최신 트렌드를 확인하고 바로 리믹스해 쇼츠에 공유할 수 있다"고 설명했다.

일라이 그린필드 CTO는 "파이어플라이는 최고의 AI 모델과 웹 편집 툴을 갖춘 원스톱 공간이며 프리미어 모바일은 강력한 이동 중 편집을 지원한다"고 강조했다.