드림에이지 '알케론', 12월 3주간 한국·일본 커뮤니티 테스트

드림에이지는 본파이어 스튜디오가 개발 중인 팀 기반 PvP 신작 '알케론'의 커뮤니티 플레이 테스트를 12월 한 달간 한국과 일본 지역에서 진행한다고 4일 밝혔다.

이번 테스트는 12월 1주 차부터 3주 차까지 매주 토요일과 일요일, 총 6회에 걸쳐 실시된다. 원활한 매칭을 위해 테스트는 오후 9시부터 11시까지 집중적으로 운영된다. 주말 집중 테스트 시간 외 평일에는 '트레이닝 모드'가 상시 개방되어 조작법 숙지 및 팀 단위 모의 대전(1:1, 2:2, 3:3)이 가능하다.

'알케론'은 45명의 플레이어가 3인 1팀, 총 15개 팀을 이뤄 탑을 오르며 경쟁하는 배틀로얄 방식의 PvP 게임이다. 아이템 획득과 조합을 통해 자신만의 빌드를 구축하고 전략적인 전투를 펼치는 것이 특징이다.

관련기사

드림에이지 팀 기반 PvP ‘알케론’, 한국·일본 커뮤니티 플레이 테스트 실시

본파이어 스튜디오는 지난 9월 알파 테스트 이후 이용자 피드백을 반영해 게임 완성도를 높이고 있으며, 북미와 유럽 지역에서도 커뮤니티 주도형 테스트를 진행해 데이터를 축적하고 있다.

정우용 드림에이지 대표는 "지난 9월 알파 테스트 이후 북미와 유럽 커뮤니티의 반응에 힘입어 한국과 일본 유저들에게 또 한 번 알케론의 전장을 제공하게 되어 기쁘다"며 "한국과 일본 유저들만의 날카롭고 창의적인 플레이로 알케론의 새로운 재미를 발견해 주시길 바란다"고 전했다.