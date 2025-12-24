드림에이지, ‘퍼즐세븐틴x어프어프' 협업 이벤트…굿즈 출시

드림에이지(대표 정우용)는 라이프스타일 브랜드 어프어프와 협업해 모바일 퍼즐 게임 '퍼즐세븐틴'에 신규 이벤트를 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 협업은 퍼즐세븐틴 하늘섬에 방문한 어프어프와 세븐틴 멤버의 만남을 콘셉트로 기획됐다.

이용자는 게임 접속만으로 ‘치치 동상’ 데코 아이템을, 협업 전용 퀘스트 완료 시 ‘코비 벽장식’ 데코 아이템을 획득할 수 있다. 공식 사회관계망서비스(SNS)에서는 미니룸 꾸미기 인증 이벤트를 진행해 인게임 아이템과 협업 굿즈를 경품으로 제공한다.

사진=드림에이지

협업 굿즈는 오는 25일부터 ▲어프어프 자사몰 ▲무신사 ▲카카오 선물하기 ▲29CM ▲지그재그 ▲에이블리 등 주요 온·오프라인 채널에서 판매된다. 핸드폰 케이스, 에어팟·버즈 케이스, 아크릴 스마트톡 등으로 구성돼 있다. 굿즈 구매자는 캐릭터 카드도 받을 수 있다.

드림에이지는 이번 협업을 기념해 이달 25일부터 28일까지 서울 코엑스 C홀에서 열리는 ‘서울일러스트레이션페어’에 참가한다. 현장에서는 협업 굿즈 판매와 함께 방문객 대상 이벤트를 운영할 예정이다.

관련기사

내년 1월에는 신규 업데이트가 예정돼 있다. 다양한 보상을 제공하는 신규 시즌패스부터 찜질방 콘셉 신규 코스튬·스페이스 등을 선보인다. 소셜 협력형 콘텐츠 ‘봉봉이를 구해줘’도 새롭게 추가돼 다양한 보상 및 닉네임을 꾸밀 수 있는 효과 아이템을 제공한다.

이와 함께 ▲세븐틴 멤버 ‘승관’ 생일을 기념한 이벤트 ▲멤버 실사 이미지를 활용한 데코 아이템 지급 이벤트도 순차적으로 진행할 계획이다.